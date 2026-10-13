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Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman, Neden Kutlanır? Halloween Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman, Neden Kutlanır? Halloween Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 15:34
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Bal kabakları, birbirinden eğlenceli kostümler ve 'şeker mi şaka mı?' sorusuyla özdeşleşen Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Kökeni 2 bin yılı aşkın bir geçmişe uzanan bu gelenek, bugün ABD başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlanıyor ve Türkiye'de de ilgi görüyor. Peki Cadılar Bayramı 2026'da ne zaman, hangi güne denk geliyor? Halloween nedir, neden 31 Ekim'de kutlanır?

İşte Cadılar Bayramı hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları.

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Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman?

Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman?

Cadılar Bayramı (Halloween) her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. 2026 yılında Cadılar Bayramı, 31 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor.

Cadılar Bayramı 2027'de Ne Zaman?

Tarihi hiç değişmeyen Cadılar Bayramı, 2027'de de 31 Ekim'de kutlanacak. 31 Ekim 2027, Pazar gününe denk geliyor.

Cadılar Bayramı Türkiye'de Resmi Tatil mi?

Hayır. Cadılar Bayramı Türkiye'de resmi tatil değil. Okullar, resmi kurumlar ve iş yerleri bu gün normal şekilde açık oluyor. Türkiye'de kutlamalar daha çok kafe, mekan ve kostüm partileriyle sınırlı kalıyor.

Halloween Nedir, Neden 31 Ekim'de Kutlanır?

Halloween Nedir, Neden 31 Ekim'de Kutlanır?

Halloween, kökleri eski Kelt geleneklerine dayanan ve bugün kostümler, bal kabağı fenerleri ve şeker toplama gelenekleriyle kutlanan bir festival. Türkçede 'Cadılar Bayramı' olarak biliniyor.

'Halloween' Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

'Halloween' kelimesi, İngilizcedeki 'All Hallows' Eve' ifadesinden geliyor. Bu ifade, Hristiyanlıkta azizlerin anıldığı 1 Kasım'daki Azizler Günü'nün (All Saints' Day) bir önceki akşamı anlamına geliyor. Yani Halloween, aslında 'Azizler Günü arifesi' demek. Bayramın 31 Ekim'de kutlanmasının nedeni de bu.

Cadılar Bayramı Nereden Çıktı?

Cadılar Bayramı Nereden Çıktı?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, eski Keltlerin 'Samhain' (okunuşu: 'sauin') adlı festivaline dayanıyor. İrlandaca kökenli bu adla anılan festival, hasadın sona erdiği ve kışın başladığı dönemde kutlanırdı. Bu dönemde şenlik ateşleri yakılır ve kostümler giyilirdi. Keltler, bu dönemde yaşayanlarla ölüler dünyası arasındaki sınırın inceldiğine ve ruhların dünyada dolaştığına inanırdı.

Hristiyanlıkla Nasıl Birleşti?

ABD Kongre Kütüphanesi'nin aktardığına göre Papa III. Gregorius, 8. yüzyılda 1 Kasım'ı azizlerin anıldığı gün olarak belirledi. Zamanla 1 Kasım'ın arifesi 'All Hallows' Eve' olarak anılmaya başladı. Eski Kelt gelenekleriyle Hristiyanlıkta azizleri anma uygulamalarının aynı dönemde buluşması, Halloween'in bugünkü biçiminin oluşmasında etkili oldu.

Amerika'ya Nasıl Geçti?

Halloween gelenekleri, İrlandalı ve İskoç göçmenlerle birlikte Kuzey Amerika'ya taşındı. Bugün bayramın en büyük kutlamaları ABD'de yapılıyor ve buradan dünyaya yayılıyor.

Cadılar Bayramında Neden Bal Kabağı Oyulur?

Cadılar Bayramında Neden Bal Kabağı Oyulur?

İçi oyularak yüz şekli verilen ve içine mum konulan bal kabaklarına 'Jack-o'-lantern' deniyor. Bu geleneğin kökeni İrlanda'ya dayanıyor ve ilk fenerler aslında bal kabağından değil şalgamdan yapılıyordu.

Peki Şimdi Neden Bal Kabağı?

Gelenek Amerika'ya taşındığında, burada bol bulunan ve oyulması daha kolay olan bal kabakları şalgamın yerini aldı. Bugün turuncu bal kabağı, Cadılar Bayramı'nın en bilinen sembolü.

"Şeker mi Şaka mı?" Geleneği Nereden Geliyor?

"Şeker mi Şaka mı?" Geleneği Nereden Geliyor?

Kostümlü çocukların kapı kapı dolaşıp 'Şeker mi, şaka mı?' (Trick or treat) diye sorması ise Cadılar Bayramı'nın en sevilen geleneklerinden biri. Bu geleneğin kökeni için de birkaç farklı açıklama var:

  • Keltler: Samhain döneminde ruhlar için kapılara yiyecek bırakılırdı. Sonradan insanlar bu ruhlar gibi giyinip yiyecek istemeye başladı.

  • Souling: Orta Çağ İngiltere'sinde yoksullar, ölülerin ruhu için dua etme karşılığında evlerden 'ruh keki' toplardı.

  • Guising: İskoçya'da kostüm giyen gençler kapı kapı dolaşıp şarkı, şiir ya da fıkra karşılığında yiyecek ve para alırdı.

Bugünkü haliyle 'Şeker mi, şaka mı' geleneğine dönecek olursak. Aslında bu eğlenceli gelenek ABD'de 1930'larda görülmeye başladı ve özellikle 1940'ların sonu ile 1950'lerde yaygınlaştı.

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Cadılar Bayramında Neden Kostüm Giyilir?

Cadılar Bayramında Neden Kostüm Giyilir?

Kostüm geleneği de Samhain'e dayanıyor. Keltler, ruhların dünyada dolaştığına inandıkları bu gecede kendilerini kötü ruhlardan gizlemek ve onları şaşırtmak için kılık değiştirirdi.

Zamanla bu inanç dini ve korkutucu anlamını yitirdi. Bugün Halloween kostümleri cadı, vampir ve hayaletlerden süper kahramanlara, film ve dizi karakterlerinden komik kostümlere kadar uzanan eğlenceli bir karnaval kültürüne dönüştü.

Halloween ile Ölüler Günü Aynı Şey mi?

Halloween ile Ölüler Günü Aynı Şey mi?

Hayır. Sık sık karıştırılsa da Halloween ile Meksika'daki Ölüler Günü (Día de los Muertos) farklı gelenekler. Ölüler Günü, 1 ve 2 Kasım'da kutlanıyor ve hayatını kaybeden yakınların anıldığı, renkli sunakların hazırlandığı bir anma bayramı.

Ölüler Günü'nün sembolleri de farklı: Halloween'de bal kabakları ve cadılar öne çıkarken, Ölüler Günü'nde süslü kafatasları ve kadife çiçekleri kullanılıyor.

Halloween'de Ne Kadar Para Harcanıyor?

Halloween'de Ne Kadar Para Harcanıyor?

Halloween, özellikle ABD'de dev bir ekonomiye dönüşmüş durumda. ABD Ulusal Perakende Federasyonu'nun (NRF) 2026 anketine göre Amerikalıların Cadılar Bayramı'nda toplam yaklaşık 13,5 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu rakam 2025'te 13,1 milyar dolardı.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 74'ü bu yıl Cadılar Bayramı'nı kutlamayı planlıyor. Kişi başı harcamanın ise ortalama 115 dolar olması bekleniyor.

2026'nın En Popüler Halloween Kostümleri

NRF'nin anketine göre bu yıl çocuklar arasında süper kahraman ve çizgi roman karakterleri ilk sırada yer alıyor. Yetişkinlerde ise cadı, vampir, Batman ve Örümcek Adam kostümleri öne çıkıyor. Evcil hayvanlar için en popüler kostümler ise bal kabağı, sosisli sandviç ve hayalet.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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