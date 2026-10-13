Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman, Neden Kutlanır? Halloween Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, eski Keltlerin 'Samhain' (okunuşu: 'sauin') adlı festivaline dayanıyor. İrlandaca kökenli bu adla anılan festival, hasadın sona erdiği ve kışın başladığı dönemde kutlanırdı. Bu dönemde şenlik ateşleri yakılır ve kostümler giyilirdi. Keltler, bu dönemde yaşayanlarla ölüler dünyası arasındaki sınırın inceldiğine ve ruhların dünyada dolaştığına inanırdı.

Hristiyanlıkla Nasıl Birleşti?

ABD Kongre Kütüphanesi'nin aktardığına göre Papa III. Gregorius, 8. yüzyılda 1 Kasım'ı azizlerin anıldığı gün olarak belirledi. Zamanla 1 Kasım'ın arifesi 'All Hallows' Eve' olarak anılmaya başladı. Eski Kelt gelenekleriyle Hristiyanlıkta azizleri anma uygulamalarının aynı dönemde buluşması, Halloween'in bugünkü biçiminin oluşmasında etkili oldu.

Amerika'ya Nasıl Geçti?

Halloween gelenekleri, İrlandalı ve İskoç göçmenlerle birlikte Kuzey Amerika'ya taşındı. Bugün bayramın en büyük kutlamaları ABD'de yapılıyor ve buradan dünyaya yayılıyor.