Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman, Neden Kutlanır? Halloween Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?
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Bal kabakları, birbirinden eğlenceli kostümler ve 'şeker mi şaka mı?' sorusuyla özdeşleşen Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Kökeni 2 bin yılı aşkın bir geçmişe uzanan bu gelenek, bugün ABD başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlanıyor ve Türkiye'de de ilgi görüyor. Peki Cadılar Bayramı 2026'da ne zaman, hangi güne denk geliyor? Halloween nedir, neden 31 Ekim'de kutlanır?
İşte Cadılar Bayramı hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları.
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Cadılar Bayramı (Halloween) 2026 Ne Zaman?
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Halloween Nedir, Neden 31 Ekim'de Kutlanır?
Cadılar Bayramı Nereden Çıktı?
Cadılar Bayramında Neden Bal Kabağı Oyulur?
"Şeker mi Şaka mı?" Geleneği Nereden Geliyor?
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