33 Ülke 'Stok Yapın' Çağrısı Yaptı: Evde Kaç Günlük Gıda ve Su Bulunmalı?
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X'te dolaşıma giren bir liste, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin vatandaşlarına evde belirli bir süre yetecek gıda, su ve temel malzeme bulundurma çağrısı yaptığını öne sürdü. Paylaşımda Avusturya'dan Japonya'ya, Kanada'dan Güney Afrika'ya 33 ülke ve AB sayıldı. Listedeki bazı ülkelerin çağrıları resmi açıklamalarla da doğrulanıyor: AB 72 saatlik, İngiltere 3 günlük, Japonya ise en az 3, mümkünse 1 haftalık stok önerdi.
Avrupa Birliği'nden "72 saat yetecek malzeme bulundurun" çağrısı yapılmıştı.
33 ülkeden acil durumlar için "Stok yapın" çağrısı. Çağrı yapan ülkeler hangileri?
Ülkeler neden 'stok' çağrısı yaptı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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