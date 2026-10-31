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33 Ülke 'Stok Yapın' Çağrısı Yaptı: Evde Kaç Günlük Gıda ve Su Bulunmalı?

33 Ülke 'Stok Yapın' Çağrısı Yaptı: Evde Kaç Günlük Gıda ve Su Bulunmalı?

Almanya Japonya Avrupa Birliği
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 14:31
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X'te dolaşıma giren bir liste, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin vatandaşlarına evde belirli bir süre yetecek gıda, su ve temel malzeme bulundurma çağrısı yaptığını öne sürdü. Paylaşımda Avusturya'dan Japonya'ya, Kanada'dan Güney Afrika'ya 33 ülke ve AB sayıldı. Listedeki bazı ülkelerin çağrıları resmi açıklamalarla da doğrulanıyor: AB 72 saatlik, İngiltere 3 günlük, Japonya ise en az 3, mümkünse 1 haftalık stok önerdi.

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Avrupa Birliği'nden "72 saat yetecek malzeme bulundurun" çağrısı yapılmıştı.

Avrupa Birliği'nden "72 saat yetecek malzeme bulundurun" çağrısı yapılmıştı.

Avrupa Komisyonu, 26 Mart 2025'te açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme bulundurma çağrısı yapmıştı. Önerilen kitte bozulmayan yiyecek, içme suyu, pilli el feneri, yedek pil, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik gibi belgeler yer alıyor. Komisyon yetkilileri stratejinin yakın bir tehdide karşı değil, doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi farklı krizlere yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

Almanya'da ise Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, Aralık 2024'te her hanenin en az üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiğini söylemişti. Funk, kişi başına günde en az 1,5 litre su depolanmasını önerirken konserve gıdaya da dikkat çekti. Uyarının arkasında hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi ihtimali vardı.

İngiltere de 'Be Ready' kampanyasıyla vatandaşlarından üç günlük su, bozulmayan gıda, ilaç, tuvalet kağıdı, fener ve nakit bulundurmalarını istiyor.

33 ülkeden acil durumlar için "Stok yapın" çağrısı. Çağrı yapan ülkeler hangileri?

33 ülkeden acil durumlar için "Stok yapın" çağrısı. Çağrı yapan ülkeler hangileri?

'Stok yapın' çağrısı yapan ülkeler şöyle:

  • Avusturya: 10–14 Gün

  • Almanya: 10 Güne Kadar

  • İsveç: 1 Hafta

  • Norveç: 1 Hafta

  • İsviçre: 1 Hafta

  • Estonya: 1 Hafta

  • İngiltere: 3 Gün

  • Fransa: 72 Saat

  • Hollanda: 72 Saat

  • Danimarka: 3 Gün

  • Finlandiya: 72 Saat

  • Letonya: 72 Saat

  • Litvanya: 72 Saat

  • Polonya: 3 Gün

  • Çekya: 72 Saat

  • Hırvatistan: 72 Saat

  • İrlanda: 'Esaslarla Stoklama'

  • Kanada: 72 Saat

  • Meksika: 72 Saat

  • Şili: 72 Saat

  • Kolombiya: 72 Saat

  • ABD: 'Birbirçok Gün'

  • Brezilya: Acil Durum Kiti

  • Arjantin: Acil Durum Kiti

  • Tayvan: 7 Gün

  • Japonya: 3 Gün, Mümkünse 1 Hafta

  • İsrail: 3 Gün

  • Hindistan: Acil Durum Kiti

  • Filipinler: Çıkta Çantası

  • Singapur: Hazır Çanta

  • Yeni Zelanda: 3+ Gün

  • Güney Afrika: 3 Gün

  • Avustralya: Acil Durum Kiti

  • Avrupa Birliği: Her Vatandaş 72 Saat İçin Hazır

Ülkeler neden 'stok' çağrısı yaptı?

Ülkeler neden 'stok' çağrısı yaptı?

Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, 'en az üç gün, ideal olarak bir hafta' diyerek ulusal çapta afet senaryolarına karşı hazırlık çağrısı yaptı. Bakan, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ihtimalleri gerekçe gösterdi. Hükümetin 2 Kasım'da Afet Önleme Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte 'acil talep' yayımlaması bekleniyor.

Hükümetlerin gerekçeleri savaş, aşırı hava olayları ve siber saldırılar gibi genel riskler olarak sıralanıyor ve iki gelişme arasındaki ilişkiyi doğrulayan resmi bir açıklama görülmedi.

Türkiye'de ise AFAD, afet ve acil durum çantasında düdük, el feneri, yedek pil, ilk yardım malzemesi, battaniye ve hijyen ürünleri bulundurulmasını öneriyor. Dayanıklı gıda olarak konserve, kuru meyve, tahin ve pekmez örnek veriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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