33 Ülke 'Stok Yapın' Çağrısı Yaptı: Evde Kaç Günlük Gıda ve Su Bulunmalı?

Avrupa Komisyonu, 26 Mart 2025'te açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme bulundurma çağrısı yapmıştı. Önerilen kitte bozulmayan yiyecek, içme suyu, pilli el feneri, yedek pil, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik gibi belgeler yer alıyor. Komisyon yetkilileri stratejinin yakın bir tehdide karşı değil, doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi farklı krizlere yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

Almanya'da ise Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, Aralık 2024'te her hanenin en az üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiğini söylemişti. Funk, kişi başına günde en az 1,5 litre su depolanmasını önerirken konserve gıdaya da dikkat çekti. Uyarının arkasında hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi ihtimali vardı.

İngiltere de 'Be Ready' kampanyasıyla vatandaşlarından üç günlük su, bozulmayan gıda, ilaç, tuvalet kağıdı, fener ve nakit bulundurmalarını istiyor.