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Japonya'dan Tüm Vatandaşlara Acil Çağrı: "Yiyecek ve Su Stoklayın"

Japonya'dan Tüm Vatandaşlara Acil Çağrı: "Yiyecek ve Su Stoklayın"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:33
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Japonya, olası büyük depremlere ve afetlere karşı vatandaşlarını hazırlıklı olmaya çağırıyor. Ülkenin afetlerden sorumlu bakanı Goshi Hosono, 2 Kasım'da kurulacak Afetlerle Mücadele Ajansı'nın ilk gününde tüm vatandaşlara 'acil çağrı' yapılacağını açıkladı. Çağrıyla evlerde en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık yiyecek, su ve tuvalet malzemesi bulundurulması istenecek. 

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"Kendi Kendine Yetebilen İnsan Sayısı Artmalı"

"Kendi Kendine Yetebilen İnsan Sayısı Artmalı"

Hosono, Fuji TV haber merkezinin YouTube programına konuk oldu. Bakan, yeni kurulacak ajansın en önemli görevinin Nankai Çukuru depremi ve Tokyo'yu doğrudan vurabilecek bir deprem gibi 'ulusal felaket' ölçeğindeki afetlere hazırlanmak olduğunu söyledi.

Hosono, vatandaşlardan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık yiyecek, tuvalet malzemesi ve su hazırlamalarını istedi. Bakan, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen insan sayısı artarsa, yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara yönlendirilebileceğini vurguladı.

Çağrı yalnızca vatandaşlara değil, merkezi bakanlıklara ve valiliklere de yapılacak. Hosono, yerel yönetimler arasında afet hazırlığı ve stoklar açısından farklar olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin hazırlıklarını gözden geçirmesini istedi.

Kişi Başı Günde 3 Litre Su

Kişi Başı Günde 3 Litre Su

Japonya'da ulusal ve yerel yönetimler uzun yıllardır her yetişkinin içmek ve yemek yapmak için günde 3 litre su ayırmasını, bunu da en az 3 gün, mümkünse 1 hafta yetecek şekilde stoklamasını öneriyor. Yani tek bir kişi için en az 9, ideal olarak 21 litre su gerekiyor.

'Ulusal Felaket Gerçekten Yaşanıyor'

Hosono, Nankai Çukuru depremi, Tokyo bölgesini vurabilecek bir deprem, Japonya ve Kuril çukurları çevresindeki depremler ile Fuji Dağı patlaması gibi afetlere karşı sistemin henüz tamamlanmadığını da kabul etti.

2011'deki büyük Doğu Japonya depremini hükümetin içinde yaşadığını hatırlatan Hosono, 'Ulusal felaket gerçekten yaşanıyor' dedi. Bakan, ölçeği çok büyük afetlerin çok uzak olmayan bir zamanda ülkeyi sınayabileceğini de söyledi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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