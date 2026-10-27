Japonya'dan Tüm Vatandaşlara Acil Çağrı: "Yiyecek ve Su Stoklayın"
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Japonya, olası büyük depremlere ve afetlere karşı vatandaşlarını hazırlıklı olmaya çağırıyor. Ülkenin afetlerden sorumlu bakanı Goshi Hosono, 2 Kasım'da kurulacak Afetlerle Mücadele Ajansı'nın ilk gününde tüm vatandaşlara 'acil çağrı' yapılacağını açıkladı. Çağrıyla evlerde en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık yiyecek, su ve tuvalet malzemesi bulundurulması istenecek.
"Kendi Kendine Yetebilen İnsan Sayısı Artmalı"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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