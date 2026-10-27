Japonya'dan Tüm Vatandaşlara Acil Çağrı: "Yiyecek ve Su Stoklayın"

Hosono, Fuji TV haber merkezinin YouTube programına konuk oldu. Bakan, yeni kurulacak ajansın en önemli görevinin Nankai Çukuru depremi ve Tokyo'yu doğrudan vurabilecek bir deprem gibi 'ulusal felaket' ölçeğindeki afetlere hazırlanmak olduğunu söyledi.

Hosono, vatandaşlardan en az 3 günlük, mümkünse 1 haftalık yiyecek, tuvalet malzemesi ve su hazırlamalarını istedi. Bakan, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen insan sayısı artarsa, yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara yönlendirilebileceğini vurguladı.

Çağrı yalnızca vatandaşlara değil, merkezi bakanlıklara ve valiliklere de yapılacak. Hosono, yerel yönetimler arasında afet hazırlığı ve stoklar açısından farklar olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin hazırlıklarını gözden geçirmesini istedi.