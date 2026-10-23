article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İngiltere'de Halka Olağanüstü Çağrı: "3 Günlük Gıda ve Su Stoklayın"

İngiltere'de Halka Olağanüstü Çağrı: "3 Günlük Gıda ve Su Stoklayın"

İngiltere Rusya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 09:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve kritik altyapıya yönelik tehditlere karşı vatandaşlarından evlerinde en az 3 gün yetecek gıda ve su bulundurmalarını istedi. 'Be Ready (Hazırlıklı Ol)' adıyla başlatılan kampanya kısa sürede dünya gündemine oturdu. Savunma Bakanı Wes Streeting ise halkı korkutmak istemediklerini, insanların tetikte olmasını ama paniğe kapılmamasını istediklerini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evde bulundurulması istenen liste açıklandı: 9 litre su olsun.

Evde bulundurulması istenen liste açıklandı: 9 litre su olsun.

Hükümetin hazırladığı rehbere göre her hanenin, kişi başına günlük 3 litreden hesaplanarak 3 gün için toplam 9 litre içme suyu ayırması gerekiyor. Suyun yanında uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdalar da listenin başında yer alıyor.

Önerilen acil durum hazırlığında bunların yanı sıra ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, bir miktar nakit para ve pilli radyo bulunuyor. Listedeki nakit para ve pilli radyo maddeleri, olası bir kesintide dijital sistemlere bel bağlamamanın altını çiziyor.

Kampanya metninde acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesilebileceği, tedarik zincirlerinde de aksamalar yaşanabileceği hatırlatıldı. Amaç, hanelerin böyle bir kesintiyi yardım gelene kadar kendi imkânlarıyla atlatabilmesi.

Bakan Streeting: "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek."

Bakan Streeting: "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek."

Çağrının arkasındaki gerekçeyi İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting anlattı. Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde konuşan Streeting, ülkenin doğal afetlere, gelişmiş siber saldırılara ve devlet destekli tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin gündelik hayatın döndüğü kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Bakan, 'Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor' dedi. Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası bir krizde nasıl hareket edeceklerini önceden planlaması gerektiğinin altını çizdi.

BBC'nin 'Question Time' programına konuk olan Streeting, gündem olan çağrıyla ilgili de konuştu: 'İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz.' Hazırlığın belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Bakan, evdeki gıda ve su stoğunun özellikle elektrik kesintilerinde ya da bir siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmadığı durumlarda işe yarayacağını anlattı.

Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer kampanyalar yürütülüyor.

Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer kampanyalar yürütülüyor.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de vatandaşların alacağı basit önlemlerin, kriz anında güvenlik ve kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştıracağını söyledi. Jarvis'e göre hazırlıklı haneler sayesinde ekipler, desteğe en çok ihtiyaç duyan kişilere öncelik verebilecek.

Hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçladığını belirten Jarvis, benzer hazırlık kampanyalarının Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da yürütüldüğünü hatırlattı.

Çağrı, İngiltere'nin kısa süre önce yaşadığı bir siber güvenlik alarmının ardından geldi. Dünya genelinde çok sayıda internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde kritik bir güvenlik açığı tespit edilmesi üzerine, ülkede 32 kamu hizmetine ait internet sitesi önlem amacıyla erişime kapatılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın