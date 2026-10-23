İngiltere'de Halka Olağanüstü Çağrı: "3 Günlük Gıda ve Su Stoklayın"
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İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve kritik altyapıya yönelik tehditlere karşı vatandaşlarından evlerinde en az 3 gün yetecek gıda ve su bulundurmalarını istedi. 'Be Ready (Hazırlıklı Ol)' adıyla başlatılan kampanya kısa sürede dünya gündemine oturdu. Savunma Bakanı Wes Streeting ise halkı korkutmak istemediklerini, insanların tetikte olmasını ama paniğe kapılmamasını istediklerini söyledi.
Evde bulundurulması istenen liste açıklandı: 9 litre su olsun.
Bakan Streeting: "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek."
Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer kampanyalar yürütülüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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