İngiltere'de Halka Olağanüstü Çağrı: "3 Günlük Gıda ve Su Stoklayın"

Çağrının arkasındaki gerekçeyi İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting anlattı. Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde konuşan Streeting, ülkenin doğal afetlere, gelişmiş siber saldırılara ve devlet destekli tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin gündelik hayatın döndüğü kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Bakan, 'Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor' dedi. Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası bir krizde nasıl hareket edeceklerini önceden planlaması gerektiğinin altını çizdi.

BBC'nin 'Question Time' programına konuk olan Streeting, gündem olan çağrıyla ilgili de konuştu: 'İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz.' Hazırlığın belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Bakan, evdeki gıda ve su stoğunun özellikle elektrik kesintilerinde ya da bir siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmadığı durumlarda işe yarayacağını anlattı.