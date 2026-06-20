YKS’ye Son Anda Yetiştirdiği Adaya Sitem Etti: "Koş Lan, Ben mi Koşacağım Peşinden?"

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Saat 10.00’da sınav binalarının kapıları kapatılırken, YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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