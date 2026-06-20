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YKS’ye Son Anda Yetiştirdiği Adaya Sitem Etti: "Koş Lan, Ben mi Koşacağım Peşinden?"

YKS’ye Son Anda Yetiştirdiği Adaya Sitem Etti: "Koş Lan, Ben mi Koşacağım Peşinden?"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 11:36

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Eskişehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek bir aday, sınav salonuna son anda yetiştirildi. Adayı telaşla okula getiren yakınının “Koş lan, ben mi koşacağım peşinden?” sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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Saat 10.00’da sınav binalarının kapıları kapatılırken, YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.

Saat 10.00’da sınav binalarının kapıları kapatılırken, YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15’te başladı.

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının 22 Temmuz 2026’da ÖSYM’nin internet adresinden açıklanması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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