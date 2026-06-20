YKS’ye Giren Öğrenci Milli Takım'a Sitem Etti

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün gerçekleşiyor. Türkiye’nin Dünya Kupası maçına denk gelen YKS öğrencilerin de keyfini kaçırdı. Bolu’da YKS’ye giren bir öğrenci sabah erken kalkıp maçı izlediğini belirterek “Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil' sözleriyle sitem etti.
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YKS'ye giren öğrenciden A Milli Takım'a sitem.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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