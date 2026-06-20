YKS’ye Giren Öğrenci Milli Takım'a Sitem Etti

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu saat 10.15 itibarıyla başladı.

YKS sınavına giren öğrencilerden Emir Özkan, sabah maçı izlediğini kaydetti. Özkan, “Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil” dedi.