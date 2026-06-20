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YKS’ye Giren Öğrenci Milli Takım'a Sitem Etti

etiket YKS’ye Giren Öğrenci Milli Takım'a Sitem Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 11:07

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün gerçekleşiyor. Türkiye’nin Dünya Kupası maçına denk gelen YKS öğrencilerin de keyfini kaçırdı. Bolu’da YKS’ye giren bir öğrenci sabah erken kalkıp maçı izlediğini belirterek “Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil' sözleriyle sitem etti.

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YKS'ye giren öğrenciden A Milli Takım'a sitem.

YKS'ye giren öğrenciden A Milli Takım'a sitem.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu saat 10.15 itibarıyla başladı. 

YKS sınavına giren öğrencilerden Emir Özkan, sabah maçı izlediğini kaydetti. Özkan, “Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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