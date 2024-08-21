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Yine Yolu Kapattılar! Trafiği Felç Eden Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Yine Yolu Kapattılar! Trafiği Felç Eden Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 12:02

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Bursa'da trafiği kapatarak yol ortasında oynayan gelin ve damadın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Çekilen görüntü üzerinden araçların plakasını tespit eden trafik şube ekipleri, konvoydaki araçlara ceza yağdırdı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ana cadde üzerindeki yolu kapatan düğün konvoyu araçlardan çıkarak oynamaya başladı. Gelin ve damadın da duruma eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ana cadde üzerindeki yolu kapatan düğün konvoyu araçlardan çıkarak oynamaya başladı. Gelin ve damadın da duruma eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası trafik şube ekipleri harekete geçerek konvoydaki araç sürücülerine 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve saygısızca araç kullanmaktan' ceza yazdı. Aranması bulunan bir kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥

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