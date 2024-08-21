Kimi Sinirlendi, Kimi Kaçmaya Çalıştı: Öpülmeyi Sevmeyen Kedilerin Tatlı Tepkileri İzleyenleri Gülümsetti

Sahipleri tarafından öpücük yağmuruna tutulan kedilerin verdiği birbirinden farklı tepkiler izleyenleri güldürdü. Öpüldükten sonra kimi zaman sinirlenen, kimi zaman kaçmaya çalışan, kimi zamansa midesi bulanan kedilerin sevimli görüntüleri izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkardı.