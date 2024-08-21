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Kimi Sinirlendi, Kimi Kaçmaya Çalıştı: Öpülmeyi Sevmeyen Kedilerin Tatlı Tepkileri İzleyenleri Gülümsetti

Kimi Sinirlendi, Kimi Kaçmaya Çalıştı: Öpülmeyi Sevmeyen Kedilerin Tatlı Tepkileri İzleyenleri Gülümsetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 11:08

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Sahipleri tarafından öpücük yağmuruna tutulan kedilerin verdiği birbirinden farklı tepkiler izleyenleri güldürdü. Öpüldükten sonra kimi zaman sinirlenen, kimi zaman kaçmaya çalışan, kimi zamansa midesi bulanan kedilerin sevimli görüntüleri izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkardı. 

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Sosyal medyada paylaşılan bir derleme video, günlük hayatta verdikleri birbirinden ilginç tepkilerle günümüze renk katan kedilerin öpülmeyi pek de sevmediğini ortaya çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir derleme video, günlük hayatta verdikleri birbirinden ilginç tepkilerle günümüze renk katan kedilerin öpülmeyi pek de sevmediğini ortaya çıkardı.

Sahipleri tarafından öpüldükten sonra kaçmaya çalışan, sinirlenen ve hatta midesi bulanan kedilerin görüntüleri izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkardı. İşte o paylaşım; 📹

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