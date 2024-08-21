Basketbolcu Kemal Canbolat, Lübnan'da Nasıl Gözaltına Alındığını Anlattı: 'İsmim Yüzünden Gözaltına Alındım'

Suriye milli takımında forma giyen basketbolcu Kemal Canbolat'ın Lübnan'daki tutuklanma sebebi sosyal medyada gündem oldu. İsminin 'Kemal Canbolat' olması sebebiyle tutuklandığını söyleyen basketbolcu, 'İsmimi duyunca şok oldular, 'Gerçekten Kemal Canbolat mısın?' diye sordular. Hiç bir sebep söylemeden o gece nezarete attılar. Suriye ve Lübnan'daki Dürzilerin eski liderinin adı da Kemal Canbolat ve Dürzi inanışında reankarnasyon var. Benim Kemal Canbolat olarak tekrar dünyaya geldiğimi düşünmüş olabilirler.' dedi.
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Suriye mlli takımında forma giyen Türk vatandaşı Kemal Canbolat'ın Lübnan'ın Beyrut kentinde havaalanında tutuklanma hikayesi sosyal medyada gündem oldu.
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İsminin Lübnan ve Suriye'de bulunan Dürzilerin eski lideri Kemal Canbolat'la aynı olması nedeniyle gözaltına alındığını söyleyen basketbolcu, 'İsmimi duyunca şok oldular, 'Gerçekten Kemal Canbolat mısın?' diye sordular. Hiç bir sebep söylemeden o gece nezarete attılar. Nezarette tanıştığım bir Dürzi polis sayesinde Suriye'ye uçak bileti aldım ve gittim.' dedi. 🎥
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