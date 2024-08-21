Basketbolcu Kemal Canbolat, Lübnan'da Nasıl Gözaltına Alındığını Anlattı: 'İsmim Yüzünden Gözaltına Alındım'

Suriye milli takımında forma giyen basketbolcu Kemal Canbolat'ın Lübnan'daki tutuklanma sebebi sosyal medyada gündem oldu. İsminin 'Kemal Canbolat' olması sebebiyle tutuklandığını söyleyen basketbolcu, 'İsmimi duyunca şok oldular, 'Gerçekten Kemal Canbolat mısın?' diye sordular. Hiç bir sebep söylemeden o gece nezarete attılar. Suriye ve Lübnan'daki Dürzilerin eski liderinin adı da Kemal Canbolat ve Dürzi inanışında reankarnasyon var. Benim Kemal Canbolat olarak tekrar dünyaya geldiğimi düşünmüş olabilirler.' dedi.