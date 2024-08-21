Görüş Bildir
Haberler
Video
Polisle Yumruklu Kavga Kamerada: Ekip Otosunun Aynasını Kırdı, Gözaltına Alındı

Polisle Yumruklu Kavga Kamerada: Ekip Otosunun Aynasını Kırdı, Gözaltına Alındı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.08.2024 - 08:50

İçerik Devam Ediyor

İzmir'de trafiği tehlikeye sokacak şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü polisler tarafından durduruldu. Polislere hakaret ettiği iddia edilen araç sürücüsü, ekip aracının aynasını kırıp, bir polise yumrukla saldırdı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, trafiği tehlikeye atacak biçimde U dönüşü yapan bir vatandaşı durdurdu.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, trafiği tehlikeye atacak biçimde U dönüşü yapan bir vatandaşı durdurdu.

Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs ekip otosunun aynasını kırdı. Polislere yumruk atmaya çalışan şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın