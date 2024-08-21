Polisle Yumruklu Kavga Kamerada: Ekip Otosunun Aynasını Kırdı, Gözaltına Alındı

İzmir'de trafiği tehlikeye sokacak şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü polisler tarafından durduruldu. Polislere hakaret ettiği iddia edilen araç sürücüsü, ekip aracının aynasını kırıp, bir polise yumrukla saldırdı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.