Polisle Yumruklu Kavga Kamerada: Ekip Otosunun Aynasını Kırdı, Gözaltına Alındı

İzmir'de trafiği tehlikeye sokacak şekilde U dönüşü yapan araç sürücüsü polisler tarafından durduruldu. Polislere hakaret ettiği iddia edilen araç sürücüsü, ekip aracının aynasını kırıp, bir polise yumrukla saldırdı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.
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Olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, trafiği tehlikeye atacak biçimde U dönüşü yapan bir vatandaşı durdurdu.
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Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs ekip otosunun aynasını kırdı. Polislere yumruk atmaya çalışan şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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