Cübbeli Ahmet'ten Tartışma Yaratan' Kalıcı Dövme' Yorumu: 'Dövme Yaptırana Ben Kız Vermem'

Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) canlı yayında kalıcı dövme ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Yapılan şeyin cilde zarar vermek olduğunu söyleyen Ünlü, 'İblis, insanlara vesvese veriyor. Kollara yılanlar bir şeyler yapıyorlar... Kızlar bile beğenmez. Benim kızımı istemeye gelse 'Psikolojik sorunlar var herhalde' derim, ben kız vermem.' dedi.
Kaynak: Ekol TV
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV canlı yayınına katılan bir kadının 'Kalıcı dövme haram mıdır?' sorusunu yanıtladı.
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Kalıcı dövmenin deriye işlendiğini söyleyen Ünlü, 'Bu çok büyük haram, Allah'ın sana verdiği deriyi değiştiriyorsun. Sonra pişman olanları görüyorum sökemiyorlar. Allah'ın verdiği fıtratı değiştiriyorsun. İblis, insanlara vesvese veriyor. Kollara yılanlar bir şeyler yapıyorlar... Kızlar bile beğenmez. Benim kızımı istemeye gelse 'Psikolojik sorunlar var herhalde' derim, ben kız vermem.' dedi. İşte o açıklamalar; 📹
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