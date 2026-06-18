article/comments
article/share
Haberler
Video
Yenilgiye Ağlayan Özbekistanlı Çocuğu Kolombiyalı Taraftarlar Teselli Etti!

etiket Yenilgiye Ağlayan Özbekistanlı Çocuğu Kolombiyalı Taraftarlar Teselli Etti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özbekistan ile Kolombiya arasında oynanan Dünya Kupası maçında, takımının yenilgisine dayanamayan küçük Özbekistanlı taraftar gözyaşlarına boğuldu. Tribünde çocuğun üzüntüsünü fark eden Kolombiyalı taraftarlar ise onu yalnız bırakmadı. Küçük çocuğu teselli eden taraftarların hep bir ağızdan “Uzbekistan” diye tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
31 Gün
:
10 Saat
:
28 Dakika
:
11 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bunu ancak Kolombiyalılar ya da belki Brezilyalılar yapardı. Hiçbir Avrupa takımı taraftarı böyle bir şey yapmazdı. Bu görüntü aslında her şeyi özetliyor."

"Bunu ancak Kolombiyalılar ya da belki Brezilyalılar yapardı. Hiçbir Avrupa takımı taraftarı böyle bir şey yapmazdı. Bu görüntü aslında her şeyi özetliyor."
twitter.com
twitter.com

"Gerçek insanlık ve inanılmaz bir ruh bu. Bayıldım."

"Gerçek insanlık ve inanılmaz bir ruh bu. Bayıldım."
twitter.com

"Kupaya öyle sarılışı var ki… Kalbim paramparça oldu. 💔"

"Kupaya öyle sarılışı var ki… Kalbim paramparça oldu. 💔"
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın