Yenilgiye Ağlayan Özbekistanlı Çocuğu Kolombiyalı Taraftarlar Teselli Etti!

Özbekistan ile Kolombiya arasında oynanan Dünya Kupası maçında, takımının yenilgisine dayanamayan küçük Özbekistanlı taraftar gözyaşlarına boğuldu. Tribünde çocuğun üzüntüsünü fark eden Kolombiyalı taraftarlar ise onu yalnız bırakmadı. Küçük çocuğu teselli eden taraftarların hep bir ağızdan “Uzbekistan” diye tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.