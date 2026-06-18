Yenilgiye Ağlayan Özbekistanlı Çocuğu Kolombiyalı Taraftarlar Teselli Etti!

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Özbekistan ile Kolombiya arasında oynanan Dünya Kupası maçında, takımının yenilgisine dayanamayan küçük Özbekistanlı taraftar gözyaşlarına boğuldu. Tribünde çocuğun üzüntüsünü fark eden Kolombiyalı taraftarlar ise onu yalnız bırakmadı. Küçük çocuğu teselli eden taraftarların hep bir ağızdan “Uzbekistan” diye tezahürat yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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"Bunu ancak Kolombiyalılar ya da belki Brezilyalılar yapardı. Hiçbir Avrupa takımı taraftarı böyle bir şey yapmazdı. Bu görüntü aslında her şeyi özetliyor."
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"Gerçek insanlık ve inanılmaz bir ruh bu. Bayıldım."
"Kupaya öyle sarılışı var ki… Kalbim paramparça oldu. 💔"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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