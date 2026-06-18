Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Yol Açar mı?

Bu konuda en meşhur örneklerden biri Dr. Donald Unger’ın kendi üzerinde yaptığı deney. Unger, yaklaşık 60 yıl boyunca yalnızca sol elinin parmaklarını çıtlattı, sağ elini ise çıtlatmadı. Yıllar sonra iki elinde de artrit bulgusu olmadığını raporladı.

Elbette bu tek kişilik bir deneydi. Yani tek başına kesin kanıt sayılmaz. Ama daha sonra yapılan geniş kapsamlı araştırmalar da benzer bir sonuca ulaştı: Parmak çıtlatan kişilerde el osteoartriti görülme oranı, çıtlatmayan kişilerden anlamlı biçimde yüksek değildi.

Kısacası parmak çıtlatmak, sanıldığı gibi eklemleri “bitiren” ya da ileride romatizmaya yol açan bir alışkanlık değil. Bu inanış, bilimsel veriden çok aile büyüklerinin uyarılarıyla yayılmış eski bir şehir efsanesine benziyor.