Parmak Çıtlatmak Eklem İltihabına Yol Açar mı?
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'Parmaklarını çıtlatma, ileride romatizma olursun' cümlesini hayatında en az bir kez duymayan yoktur. Özellikle çocukken parmaklarını çıtlatan herkesin kulağına fısıldanan bu uyarı, yıllardır neredeyse kesin bir bilgi gibi anlatılıyor.
Ancak bilimsel çalışmalar bu inancı desteklemiyor. Parmak çıtlatmanın eklem iltihabına ya da halk arasında söylendiği şekliyle romatizmaya yol açtığını gösteren güçlü bir kanıt yok.
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Parmak çıtlatırken aslında ne oluyor?
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Bilimsel araştırmalar romatizma iddiası için ne söylüyor?
Peki parmak çıtlatmanın hiç zararı yok mu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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