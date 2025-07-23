Yeni Doğan Yavruları İçin İnsanlardan Resmen Yardım İsteyen Çoban Köpeği Yeni Yuvasına Kavuştu

Son günlerde etkili olan sıcak havalar, sadece bizleri etkilemekle kalmıyor. Can dostlarımız olan kediler, köpekler, kuşlar da sıcak havalardan son derece etkileniyor. Mert Akkök isimli bir kullanıcı, bir sabah işe giderken yol kenarında gördüğü çoban köpeğinin videosunu paylaştı. Tasması kopan köpek, yeni doğum yapmıştı ve yavrularından birini çoktan kaybetmişti.

Yardıma ihtiyacı olan köpeğe yardım eden Mert Akkök, hem anneye hem de yavrularına sahip çıktı ve paylaştığı videoyla milyonların kalbine dokundu.

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