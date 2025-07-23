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Yeni Doğan Yavruları İçin İnsanlardan Resmen Yardım İsteyen Çoban Köpeği Yeni Yuvasına Kavuştu

Yeni Doğan Yavruları İçin İnsanlardan Resmen Yardım İsteyen Çoban Köpeği Yeni Yuvasına Kavuştu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 19:20

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Son günlerde etkili olan sıcak havalar, sadece bizleri etkilemekle kalmıyor. Can dostlarımız olan kediler, köpekler, kuşlar da sıcak havalardan son derece etkileniyor. Mert Akkök isimli bir kullanıcı, bir sabah işe giderken yol kenarında gördüğü çoban köpeğinin videosunu paylaştı. Tasması kopan köpek, yeni doğum yapmıştı ve yavrularından birini çoktan kaybetmişti. 

Yardıma ihtiyacı olan köpeğe yardım eden Mert Akkök, hem anneye hem de yavrularına sahip çıktı ve paylaştığı videoyla milyonların kalbine dokundu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu ailenin son durumu nasıl?

Peki bu ailenin son durumu nasıl?

Akkök, 'Hoşgeldin Elenor, hoşgeldiniz bebekler!' yazarak bu fotoğrafı paylaştı. Anne ve yavru köpekler sıcak bir yuvaya kavuştu, şimdi sağlıkları ve huzurları yerinde! :)

Binlerce kişinin beğendiği, yorum yaptığı bu videoya yapılan yorumlardan bir tanesi ise şu şekilde:

'İnsan olarak sizi çok seviyorum. Her şeyi iptal edip bu çocukları arabaya yerleştirip veterinere giderken attığınız storyde yüzünüzdeki ifade o kadar çok şey anlatıyordu ki. Şefkat, hüzün, acıma duygusu, çaresizlik. Hep iyi, mutlu olun'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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