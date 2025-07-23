Bir Kişisel Gelişim Uzmanı Neden Yanlışlıkla Bile Jet Sosyeteye Giremeyeceğimizi Anlattı

Son dönemde sosyal medyada sizin de karşısınıza 'nasıl jet sosyeteye girebileceğinizle' ilgili videolar çıkmıştır. Bu videolarda zengin olmasanız bile jet sosyeteye dahil olmanızın yolları anlatılıyor. Dahil olmanız gereken etkinlikler ve edinmeniz gereken hobiler paylaşılıyor. Bunların içinde genel olarak pek çoğumuzun hayatında hiçbir şekilde olmayan at binmek, golf, müzayedeye gitmek, koleksiyon yapmak gibi etkinlikler var. Peki gerçekten bu mümkün mü?

Kişisel gelişim uzmanı Göksel Aksel, bu videoların neden uydurma olduğunu, neden yanlışlıkla bile olsa jet sosyeteye giremeyeceğimizi anlattı.