ABD'de Lise Okuyan Bir Türk Okulunda 1 Haftada Çıkan Menüleri Paylaştı

Amerika sağlıksız ve düzensiz yeme alışkanlığı ile bilinen bir ülke bildiğiniz üzere. Ülkede obezite oranı da bir hayli fazla. Amerika’da öğrenciler günün büyük bir kısmını etüt, spor etkinlikleri ya da atölyeler gibi pek çok sebeple okulda geçiriyor. Bu yüzden öğrencilere okulda yemek veriliyor. Sunulan yemekler çoğunlukla belirli beslenme standartlarına uygun olarak hazırlanıyor ancak bazı bölgelerde fast food tarzı seçenekler de bulunabiliyor. Bu yemekler kimi okullarda ücretsiz, kimilerinde ise cüzi rakamlara öğrencilere sunuluyor.

Amerika'da lise okuyan bir Türk, okulunda verilen yemekleri paylaştı. Fakat yemekler, özellikle ülkemizdekilere pek iç açıcı gelmedi.