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ABD'de Lise Okuyan Bir Türk Okulunda 1 Haftada Çıkan Menüleri Paylaştı

ABD'de Lise Okuyan Bir Türk Okulunda 1 Haftada Çıkan Menüleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 09:24

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Amerika sağlıksız ve düzensiz yeme alışkanlığı ile bilinen bir ülke bildiğiniz üzere. Ülkede obezite oranı da bir hayli fazla. Amerika’da öğrenciler günün büyük bir kısmını etüt, spor etkinlikleri ya da atölyeler gibi pek çok sebeple okulda geçiriyor. Bu yüzden öğrencilere okulda yemek veriliyor. Sunulan yemekler çoğunlukla belirli beslenme standartlarına uygun olarak hazırlanıyor ancak bazı bölgelerde fast food tarzı seçenekler de bulunabiliyor. Bu yemekler kimi okullarda ücretsiz, kimilerinde ise cüzi rakamlara öğrencilere sunuluyor.

Amerika'da lise okuyan bir Türk, okulunda verilen yemekleri paylaştı. Fakat yemekler, özellikle ülkemizdekilere pek iç açıcı gelmedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Okullarda öğrencilere yemek verilmesi, onların hem fiziksel gelişimi hem de akademik başarısı için oldukça önemli.

Okullarda öğrencilere yemek verilmesi, onların hem fiziksel gelişimi hem de akademik başarısı için oldukça önemli.

Düzenli ve dengeli beslenen çocuklar derse daha iyi odaklanabilir, enerji seviyeleri yüksek olur ve öğrenme yetileri gelişir. Özellikle düşük gelirli ailelerin çocukları için sağlanan ücretsiz ya da indirimli yemekler, yetersiz beslenmenin önüne geçerek eğitimde fırsat eşitliği sağlar. Ayrıca okul yemekleri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasına da katkıda bulunur. Fakat ülkemizde bunun için net adımlar atılmış değil.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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