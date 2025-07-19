Bir Yerde Sevinç Bir Yerde Hüzün: YKS Sonuçlarını Öğrenen Gençler O Anları Paylaştı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, bugün açıklandı. Aylar hatta yıllar süren yoğun bir hazırlık ve çalışma sürecinin ardından, bu sınav adeta gençlerin geleceğine atılan bir adım niteliğinde bildiğiniz üzere. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek, sınav sonuçlarını ve sıralamalarını öğrenmeye çalıştı. Bazı öğrenciler, hayallerindeki bölüme bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşarken, bazıları ise yeni yollar belirleme aşamasına geçti. Birçoğu o önemli anları, anbean kaydetti. Gelin hep birlikte, paylaşılan videolarla öğrencilerin heyecanlarına ve hüzünlerine ortak olalım.