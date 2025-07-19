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Bir Yerde Sevinç Bir Yerde Hüzün: YKS Sonuçlarını Öğrenen Gençler O Anları Paylaştı

Bir Yerde Sevinç Bir Yerde Hüzün: YKS Sonuçlarını Öğrenen Gençler O Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 23:22

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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, bugün açıklandı. Aylar hatta yıllar süren yoğun bir hazırlık ve çalışma sürecinin ardından, bu sınav adeta gençlerin geleceğine atılan bir adım niteliğinde bildiğiniz üzere. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek, sınav sonuçlarını ve sıralamalarını öğrenmeye çalıştı. Bazı öğrenciler, hayallerindeki bölüme bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşarken, bazıları ise yeni yollar belirleme aşamasına geçti. Birçoğu o önemli anları, anbean kaydetti. Gelin hep birlikte, paylaşılan videolarla öğrencilerin heyecanlarına ve hüzünlerine ortak olalım.

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Sınav sonucunu öğrendikten sonra, diğerlerinin de siteye girebilmesi için hemen çıkan öğrencisinin ince düşüncesi beğeni topladı.

Sınav sonucunu öğrendikten sonra, diğerlerinin de siteye girebilmesi için hemen çıkan öğrencisinin ince düşüncesi beğeni topladı.

👇

796. olan genç mutluluğunu annesi ve kardeşi ile paylaştı.

796. olan genç mutluluğunu annesi ve kardeşi ile paylaştı.

👇

Bir öğrenci heyecandan ekrana bakamadı.

Bir öğrenci heyecandan ekrana bakamadı.
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👇

231. olan genç, ilk 100'e giremeyince büyük üzüntü yaşadı. O anlarçok konuşuldu.

231. olan genç, ilk 100'e giremeyince büyük üzüntü yaşadı. O anlarçok konuşuldu.

👇

Bir de burada bahsetmiştik;

Sınav sonucunu sormak için babasının kapıda beklediğini söyleyen bir öğrenci hüngür hüngür ağladı.

Sınav sonucunu sormak için babasının kapıda beklediğini söyleyen bir öğrenci hüngür hüngür ağladı.

👇

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Derece yapan bir öğrencinin paylaşımı;

Derece yapan bir öğrencinin paylaşımı;

👇

Hayallerine kavuşan öğrencinin mutluluk gözyaşları ile bitirelim.

Hayallerine kavuşan öğrencinin mutluluk gözyaşları ile bitirelim.

👇

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Emeklerinizin karşılığı daima başarı olsun arkadaşlarım 💞

ceo serkan Gümüş

iki sene önce bizde yaşadık bu heyecanları şuan kızım 3. sınıfta sınıf öğretmenligii okuyo😁