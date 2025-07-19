Bir Yerde Sevinç Bir Yerde Hüzün: YKS Sonuçlarını Öğrenen Gençler O Anları Paylaştı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, bugün açıklandı. Aylar hatta yıllar süren yoğun bir hazırlık ve çalışma sürecinin ardından, bu sınav adeta gençlerin geleceğine atılan bir adım niteliğinde bildiğiniz üzere. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek, sınav sonuçlarını ve sıralamalarını öğrenmeye çalıştı. Bazı öğrenciler, hayallerindeki bölüme bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşarken, bazıları ise yeni yollar belirleme aşamasına geçti. Birçoğu o önemli anları, anbean kaydetti. Gelin hep birlikte, paylaşılan videolarla öğrencilerin heyecanlarına ve hüzünlerine ortak olalım.
Sınav sonucunu öğrendikten sonra, diğerlerinin de siteye girebilmesi için hemen çıkan öğrencisinin ince düşüncesi beğeni topladı.
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796. olan genç mutluluğunu annesi ve kardeşi ile paylaştı.
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Bir öğrenci heyecandan ekrana bakamadı.
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231. olan genç, ilk 100'e giremeyince büyük üzüntü yaşadı. O anlarçok konuşuldu.
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Sınav sonucunu sormak için babasının kapıda beklediğini söyleyen bir öğrenci hüngür hüngür ağladı.
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Derece yapan bir öğrencinin paylaşımı;
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Hayallerine kavuşan öğrencinin mutluluk gözyaşları ile bitirelim.
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Emeklerinizin karşılığı daima başarı olsun arkadaşlarım 💞
iki sene önce bizde yaşadık bu heyecanları şuan kızım 3. sınıfta sınıf öğretmenligii okuyo😁