Yaşlıların Eşyaları Neden Değiştirilmemeli? Nöroloji Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı

TikTok'ta '@uzuncorapj' isimli bir kullanıcı ailesinin yazlığını yenileyerek onlara sürpriz yaptı. Evin yenilenmesi karşısında tatlı bir şok geçiren anne, halılarının, kutularının, dolaplarının nerede olduğunu defalarca sorarak kalbimizi mest etti. Ancak bir nöroloji uzmanı X'te yaptığı paylaşımla o videoya 'Demansa giden en hızlı yolu seçmişsiniz tebrik ediyorum' yorumunu yaptı. Alzheimer üzerine çalışmaları bulunan Sevda Sarıkaya, yaşlıların eşyalarının neden değiştirilmemesi gerektiğini anlattı.

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