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Yaşlıların Eşyaları Neden Değiştirilmemeli? Nöroloji Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı

Yaşlıların Eşyaları Neden Değiştirilmemeli? Nöroloji Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 17:07

TikTok'ta '@uzuncorapj' isimli bir kullanıcı ailesinin yazlığını yenileyerek onlara sürpriz yaptı. Evin yenilenmesi karşısında tatlı bir şok geçiren anne, halılarının, kutularının, dolaplarının nerede olduğunu defalarca sorarak kalbimizi mest etti. Ancak bir nöroloji uzmanı X'te yaptığı paylaşımla o videoya 'Demansa giden en hızlı yolu seçmişsiniz tebrik ediyorum' yorumunu yaptı. Alzheimer üzerine çalışmaları bulunan Sevda Sarıkaya, yaşlıların eşyalarının neden değiştirilmemesi gerektiğini anlattı. 

Kaynak

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O videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Sevda Sarıkaya isimli nöroloji uzmanının ise videoya yaptığı yorum dikkat çekti:

Sevda Sarıkaya isimli nöroloji uzmanının ise videoya yaptığı yorum dikkat çekti:
twitter.com

'Demansa giden en hızlı yolu seçmişsiniz tebrik ediyorum.'

Yaşlıların eşyaları neden değiştirilmemeli?

Yaşlıların eşyaları neden değiştirilmemeli?
twitter.com

'Soracak olanlara: Yaşlılarınızın eşyalarını değişmeyin. Kalabalığı düzenleyebilirsiniz. Çöpleri atabilirsiniz. Ama bağlandıkları eşyaları atmayın. Bu onlar için bir yıkımdır. Demansa gidişini hızlandırırsınız. 

Not: Özel durumlar farklıdır. Onlar konu dışı.'

Sarıkaya'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu:

Sarıkaya'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu:
twitter.com

'Bilakis. Eskiye ve eşyaya tutunmayı çok seven yaşlılarımıza yenilik ferahlık. Annem atmayı sevmez. Fazlalıkları biz atarken 'Fazlalık değil ihtiyaç. Atılacağı zaman ben söylerim' der. atamaz. Biz atmasak masumlar apartmanı gibi yasayacak

Yenilikçi olsun Yeniliklere hazır olsun'

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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