Yaşlıların Eşyaları Neden Değiştirilmemeli? Nöroloji Uzmanından Dikkat Çeken Uyarı
TikTok'ta '@uzuncorapj' isimli bir kullanıcı ailesinin yazlığını yenileyerek onlara sürpriz yaptı. Evin yenilenmesi karşısında tatlı bir şok geçiren anne, halılarının, kutularının, dolaplarının nerede olduğunu defalarca sorarak kalbimizi mest etti. Ancak bir nöroloji uzmanı X'te yaptığı paylaşımla o videoya 'Demansa giden en hızlı yolu seçmişsiniz tebrik ediyorum' yorumunu yaptı. Alzheimer üzerine çalışmaları bulunan Sevda Sarıkaya, yaşlıların eşyalarının neden değiştirilmemesi gerektiğini anlattı.
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O videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Sevda Sarıkaya isimli nöroloji uzmanının ise videoya yaptığı yorum dikkat çekti:
Yaşlıların eşyaları neden değiştirilmemeli?
Sarıkaya'nın paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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