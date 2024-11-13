Yemekteyiz'de Kazandıran Tüyodan Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan İmama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yemekteyiz'de Kazandıran Tüyodan Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Olan İmama TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma formatlarından biri de şarkı yarışmaları... Hangi sezon yayınlanırsa yayınlansın büyük beğeniyle izlenen yarışmaların başında da O Ses Türkiye geliyor uzun zamandır. Ancak birkaç yıl önce final yapan program, yalnızca yılbaşı özel formatında yayınlanıyordu. Acun Medya bu özleme bir son verdi ve beklenen müjdeyi verdi: O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönüyor!
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2. TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Her ne kadar izleyicinin tepkisini çeken gelişmeler yaşansa da senaristler izleyicinin isteğine karşı gelmedi ve Doğa ve Fatih yakınlaşmasını yeniden izlemeye başladık. Bununla birlikte Nursema'nın partneri olarak gelen Firaz da çok sevilmiş ve ikili arasındaki uyum sosyal medyada da konuşulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ortalığı karıştıracak bir hamle daha gerçekleşecek. Diziye Nursema'yla yakınlaşacak bir imam dahil olacak.
3. Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı Ahmet Arslan büyüdü. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, bugünlerde internet dizisi Nemlizade'de rol alıyor. Ahmet Arslan buradaki oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ahmet Arslan'ın Kardeş Payı dizisinin çocuk yıldızı olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genç oyuncu aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanıyor.
4. Yılın en heyecanla beklenen dönemi yaklaşıyor. Survivor 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor ve ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Ünlüler-gönüllüler formatında olacağı iddia edilen Survivor'da kadrolar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon öncesinde Survivor'a bir daha asla katılmayacağı düşünülen Batuhan Karacakaya, sürpriz bir şekilde yarışmaya dahil olmuştu. Karacakaya'dan geçtiğimiz sezonki paylaşımın aynısı gelince ortalık fena karıştı!
5. Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezonu final yaparken Görkem'in öleceği ihtimali gündeme gelmişti. Kızıl Goncalar'da Cüneyd surlardan atladı mı, sorusu akıllara gelmişti. Bahar dizisinin sezon finalinde de Parla ve Umay trafik kazası geçirmişti; Timur ameliyathanede savaş veriyordu. Tüm bunların bir sebebi var. Televizyonda yayınlanan dizilerin sezon finalinde karakterlerden biri mutlaka ölümle burun buruna geliyor. Bu gerçeğin nedeni ise tahmin ettiğinizden çok daha basit! İşte nedeni...
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6. Ebru Şahin ile Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı NOW dizisi Gizli Bahçe için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 6. bölümüyle final yapacak. Dizinin apar topar final yapılmasına ise hayranlar tepkili. Pek çok kişi yeni bir dizi için yayından kaldırıldığını iddia etti. Detaylar içerikte!
7. Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi. Yayına gelerek hakkındaki şüphelere yanıt veren Ahmet Tuzlu ile ilişki yaşayan kadınlardan Kadriye'nin eşi ve büyük oğlu cinayet şüphesi ile yargılanıyordu. Kadriye sorulara yanıt veremeyince ATV stüdyolarına polis çağırdı.
8. En son Kanal D'de yayınlanan "Veda Mektubu" dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Sosyal medyada komik paylaşımları ile hayranlarını güldüren güzel oyuncudan şoke eden açıklamalar geldi. "İnsanlar bana 'Neden dizilerde oynamıyorsun?" diyor çünkü dizi yok..." diyen Yeşilçay, isyan etti. Ekranlara komedi dizisi çekilmemesinden yakınan Yeşilçay'ın açıklamaları dikkat çekti.
9. TV8'de Zuhal Topal'ın sunduğu efsanevi yarışma programı Yemekteyiz, her hafta ilginç misafirleri ile kahkaha şöleni yaşatıyor. Neredeyse rol yaptığına inanacağımız konuklarla Yemekteyiz, her yeni bölümünde şaşırtmaya devam ederken bir Sözlük yazarının yakaladığı açık herkesi şoke etti. Yemekteyiz yarışmasında 1. olmak için yapılması gerekenleri açıklayan yazar, aslında her şeyin ne kadar basit olduğunu kanıtladı. Deneme şansınız olsa 150 bin TL büyük ödül için siz bu hileyi dener miydiniz?
10. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle gündemde. Kariyerine birçok başarılı dizi sığdıran 47 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarından bu yana ekranlarda iz bırakıyor. Geçmişten günümüze taşınan güzelliğiyle dikkat çeken Taşçıoğlu’nun eski fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor. Murat Kolçak Köstendil’le lise yıllarına dayanan tatlı aşk hikayesi de hayranlarının ilgi odağı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle hayran bırakan Sibel Taşçıoğlu, yıllara meydan okumaya devam ediyor!
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