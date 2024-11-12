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Gönül Dağı Oyuncusu Hazal Çağlar Samet Akaydın'dan Önce Galatasaraylı Futbolcuyla Sevgiliymiş!

Gönül Dağı Oyuncusu Hazal Çağlar Samet Akaydın'dan Önce Galatasaraylı Futbolcuyla Sevgiliymiş!

Gönül Dağı Fenerbahçe galatasaray
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2024 - 22:06

Futbolcu ve oyuncu aşklarını sık sık duymaya başladığımız son günlerde, bir aşk haberi de Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar ve Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'dan gelmişti. Akaydın'ın sevgilisine Instagram hesabı üzerinden yaptığı yorumla açığa çıkan ilişki, hayranlarını epey sevindirmişti. Güzel oyuncunun daha önce de Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakalım Çağlar'ın adı henüz bu kadar popüler olmadan önce kimle anılmış?

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Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, bu kez oyunculuğuyla değil aşk hayatıyla gündeme geldi.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, bu kez oyunculuğuyla değil aşk hayatıyla gündeme geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Instagram hesabından yaptığı yorumla aşkını duyurmuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Instagram hesabından yaptığı yorumla aşkını duyurmuştu.

Detaylar:

Bu aşk itirafıyla ortalık şenlendi şenlenmesine ama bu kez de güzel oyuncunun geçmişine yönelik bir aşk hikayesi daha ortaya çıktı.

Bu aşk itirafıyla ortalık şenlendi şenlenmesine ama bu kez de güzel oyuncunun geçmişine yönelik bir aşk hikayesi daha ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun kariyerinin başında olduğu zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Güzel oyuncunun kariyerinin başında olduğu zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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