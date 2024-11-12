Gönül Dağı Oyuncusu Hazal Çağlar Samet Akaydın'dan Önce Galatasaraylı Futbolcuyla Sevgiliymiş!
Gönül Dağı Oyuncusu Hazal Çağlar Samet Akaydın'dan Önce Galatasaraylı Futbolcuyla Sevgiliymiş!
Futbolcu ve oyuncu aşklarını sık sık duymaya başladığımız son günlerde, bir aşk haberi de Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar ve Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'dan gelmişti. Akaydın'ın sevgilisine Instagram hesabı üzerinden yaptığı yorumla açığa çıkan ilişki, hayranlarını epey sevindirmişti. Güzel oyuncunun daha önce de Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakalım Çağlar'ın adı henüz bu kadar popüler olmadan önce kimle anılmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar, bu kez oyunculuğuyla değil aşk hayatıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Instagram hesabından yaptığı yorumla aşkını duyurmuştu.
Bu aşk itirafıyla ortalık şenlendi şenlenmesine ama bu kez de güzel oyuncunun geçmişine yönelik bir aşk hikayesi daha ortaya çıktı.
Güzel oyuncunun kariyerinin başında olduğu zamanlarda Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın