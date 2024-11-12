Gönül Dağı Oyuncusu Hazal Çağlar Samet Akaydın'dan Önce Galatasaraylı Futbolcuyla Sevgiliymiş!

Futbolcu ve oyuncu aşklarını sık sık duymaya başladığımız son günlerde, bir aşk haberi de Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar ve Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'dan gelmişti. Akaydın'ın sevgilisine Instagram hesabı üzerinden yaptığı yorumla açığa çıkan ilişki, hayranlarını epey sevindirmişti. Güzel oyuncunun daha önce de Galatasaraylı futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakalım Çağlar'ın adı henüz bu kadar popüler olmadan önce kimle anılmış?