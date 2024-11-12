Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez Gittikçe Değişen Görünümüyle Güzelliğine Güzellik Ekledi!

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, ekranlardaki serüveni son bulalı yıllar olmasına rağmen popülerliğini sürdürüyor. Aileden biriymiş hissi veren karakterleri ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören dizide sevilen karakterlerden biri de Osman'ın kızı Dilek'ti. Obayana ile olan aşkıyla seyir zevki yüksek bir karakteri canlandıran Pelin Sönmez, bu karakterle adeta bütünleşmişti. Yaptırdığı estetikler ve yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, bir kez daha adından söz ettirdi. Sönmez, değişen görüntüsüyle büyük beğeni topladı.