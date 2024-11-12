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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez Gittikçe Değişen Görünümüyle Güzelliğine Güzellik Ekledi!

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez Gittikçe Değişen Görünümüyle Güzelliğine Güzellik Ekledi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2024 - 20:07

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Akasya Durağı, ekranlardaki serüveni son bulalı yıllar olmasına rağmen popülerliğini sürdürüyor. Aileden biriymiş hissi veren karakterleri ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören dizide sevilen karakterlerden biri de Osman'ın kızı Dilek'ti. Obayana ile olan aşkıyla seyir zevki yüksek bir karakteri canlandıran Pelin Sönmez, bu karakterle adeta bütünleşmişti. Yaptırdığı estetikler ve yeni tarzıyla gündeme gelen oyuncu, bir kez daha adından söz ettirdi. Sönmez, değişen görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

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Komedi dizileri arasında en sevilenlerden biri olan Akasya Durağı, izleyenlerin hayatında hala ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.

Komedi dizileri arasında en sevilenlerden biri olan Akasya Durağı, izleyenlerin hayatında hala ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.

Her bir karakteri ayrı sempati kazanan dizi, her hafta başka bir olayla kahkahaya boğmaya devam ediyordu.

Her bir karakteri ayrı sempati kazanan dizi, her hafta başka bir olayla kahkahaya boğmaya devam ediyordu.

O karakterlerden biri de Obayana ile yaşadığı aşkla babası Osman Aga'yı çıldırtan Dilek'ti hiç şüphesiz.

O karakterlerden biri de Obayana ile yaşadığı aşkla babası Osman Aga'yı çıldırtan Dilek'ti hiç şüphesiz.

Bu role hayat veren Pelin Sönmez de kariyeri için büyük bir adım atmış ve rolüyle büyük beğeni toplayarak popüler hale gelmişti.

Bu role hayat veren Pelin Sönmez de kariyeri için büyük bir adım atmış ve rolüyle büyük beğeni toplayarak popüler hale gelmişti.

Dizinin finaliyle birlikte yaptırdığı estetikler ve yepyeni tarzıyla dönem dönem gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez daha da değişmiş olarak karşımıza çıktı.

Dizinin finaliyle birlikte yaptırdığı estetikler ve yepyeni tarzıyla dönem dönem gündeme gelen güzel oyuncu, bu kez daha da değişmiş olarak karşımıza çıktı.
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Güzelliğine güzellik ekleyen Sönmez'in yüzüne yaptırdığı işlemlerle geçirdiği değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Güzelliğine güzellik ekleyen Sönmez'in yüzüne yaptırdığı işlemlerle geçirdiği değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Göz çevresi estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, bişektomi, burun estetiği ve botoks gibi dokunuşlarla yeni görünümüne kavuşan Sönmez, takipçileri tarafından güzelliğine sık sık övgü alıyor.

Göz çevresi estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, bişektomi, burun estetiği ve botoks gibi dokunuşlarla yeni görünümüne kavuşan Sönmez, takipçileri tarafından güzelliğine sık sık övgü alıyor.

Siz bu değişimi nasıl buldunuz?

Siz bu değişimi nasıl buldunuz?

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Sosyal medyadaki filtreli ve estetikli binlerce surattan biri olmuş. Ölü gelin misali çıkık elmacık kemikleri, kocaman gözler ve uzun çene