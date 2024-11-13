Cüneyd Etkisi Diyebilir miyiz? Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'yla Yakınlaşacak "İmam" Geliyor!

TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Her ne kadar izleyicinin tepkisini çeken gelişmeler yaşansa da senaristler izleyicinin isteğine karşı gelmedi ve Doğa ve Fatih yakınlaşmasını yeniden izlemeye başladık. Bununla birlikte Nursema'nın partneri olarak gelen Firaz da çok sevilmiş ve ikili arasındaki uyum sosyal medyada da konuşulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ortalığı karıştıracak bir hamle daha gerçekleşecek. Diziye Nursema'yla yakınlaşacak bir imam dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş