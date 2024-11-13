Cüneyd Etkisi Diyebilir miyiz? Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'yla Yakınlaşacak "İmam" Geliyor!
Cüneyd Etkisi Diyebilir miyiz? Kızılcık Şerbeti'ne Nursema'yla Yakınlaşacak "İmam" Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
TV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Her ne kadar izleyicinin tepkisini çeken gelişmeler yaşansa da senaristler izleyicinin isteğine karşı gelmedi ve Doğa ve Fatih yakınlaşmasını yeniden izlemeye başladık. Bununla birlikte Nursema'nın partneri olarak gelen Firaz da çok sevilmiş ve ikili arasındaki uyum sosyal medyada da konuşulmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ortalığı karıştıracak bir hamle daha gerçekleşecek. Diziye Nursema'yla yakınlaşacak bir imam dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Üçüncü sezonuyla ekrana gelen ve yine reytinglerde zirvede olmayı başaran Kızılcık Şerbeti, izleyiciyi bir miktar küstürse de kısa sürede toparlamayı başardı.
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Şunu bir kabul edelim dostlar: Demek ki biz toksik ilişki seviyormuşuz. Doğa ve Fatih'in başka aşklara yelken açması pek bizlik olmadı, onları tekrar bir arada görmek istedik.
Hep birlikte başardığımız bu birleşme aşamalarının başlamasıyla birlikte, dizide yeni bir gelişme daha yaşanacağının haberini aldık.
Bu sezonun en çok sevilen ikilisi Nursema ve Firaz'dı biliyorsunuz. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberi kafaları karıştırdı!
Altuntaş'ın haberine göre Fatih Gühan'ın canlandıracağı İmam İlhami karakteri diziye dahil olacak ve Nursema'yla yakınlaşacak.
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