Geçen Sezon da Aynı Şekilde Duyurmuştu: Batuhan Karacakaya'dan Survivor Paylaşımı Geldi!

Yılın en heyecanla beklenen dönemi yaklaşıyor. Survivor 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor ve ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Ünlüler-gönüllüler formatında olacağı iddia edilen Survivor'da kadrolar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon öncesinde Survivor'a bir daha asla katılmayacağı düşünülen Batuhan Karacakaya, sürpriz bir şekilde yarışmaya dahil olmuştu. Karacakaya'dan geçtiğimiz sezonki paylaşımın aynısı gelince ortalık fena karıştı!