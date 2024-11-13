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Geçen Sezon da Aynı Şekilde Duyurmuştu: Batuhan Karacakaya'dan Survivor Paylaşımı Geldi!

Geçen Sezon da Aynı Şekilde Duyurmuştu: Batuhan Karacakaya'dan Survivor Paylaşımı Geldi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2024 - 22:14

Yılın en heyecanla beklenen dönemi yaklaşıyor. Survivor 2025 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor ve ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Ünlüler-gönüllüler formatında olacağı iddia edilen Survivor'da kadrolar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezon öncesinde Survivor'a bir daha asla katılmayacağı düşünülen Batuhan Karacakaya, sürpriz bir şekilde yarışmaya dahil olmuştu. Karacakaya'dan geçtiğimiz sezonki paylaşımın aynısı gelince ortalık fena karıştı!

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezonu büyük bir ilgiyle izlenen Survivor'ın yeni sezon hazırlıkları başladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezonu büyük bir ilgiyle izlenen Survivor'ın yeni sezon hazırlıkları başladı!

Ünlüler-Gönüllüler formatında yayınlanacak sezona katılacak yarışmacılar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Ünlüler-Gönüllüler formatında yayınlanacak sezona katılacak yarışmacılar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sema, Hilmi, Efe ve Adem'in dışında da yarışmaya katılacağı iddia edilen pek çok isim oldu.

Ama birden ortalığı fena halde karıştıran bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon öncesinde "asla katılmaz" dediğimiz Batuhan Karacakaya birden Survivor'a katılmıştı.

Ama birden ortalığı fena halde karıştıran bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon öncesinde "asla katılmaz" dediğimiz Batuhan Karacakaya birden Survivor'a katılmıştı.

Yarışmaya katılacağı haberini de yaptığı bir paylaşımla üstü kapalı şekilde duyurmuştu.

Yarışmaya katılacağı haberini de yaptığı bir paylaşımla üstü kapalı şekilde duyurmuştu.

Batuhan'dan geçtiğimiz sezonki paylaşımın aynısı geldi! Ortalık fena şenlendi...

Batuhan'dan geçtiğimiz sezonki paylaşımın aynısı geldi! Ortalık fena şenlendi...
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