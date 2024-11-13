Nurgül Yeşilçay Neden Dizilerde Oynamadığını Açıkladı: Komedi Dizisi Yokluğuna İsyan Etti!
Nurgül Yeşilçay Neden Dizilerde Oynamadığını Açıkladı: Komedi Dizisi Yokluğuna İsyan Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5GEEl...
En son Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Sosyal medyada komik paylaşımları ile hayranlarını güldüren güzel oyuncudan şoke eden açıklamalar geldi. 'İnsanlar bana 'Neden dizilerde oynamıyorsun?' diyor çünkü dizi yok...' diyen Yeşilçay, isyan etti. Ekranlara komedi dizisi çekilmemesinden yakınan Yeşilçay'ın açıklamaları dikkat çekti.
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Nurgül Yeşilçay, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının yeni bölümüne konuk oldu.
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Programda, gündemdeki toplumsal sorunlardan etkilenerek, “Her şey çok karışık, kriz, haberler... Biraz düşüğüm,” diyen Yeşilçay, gündemden kaçışını komedi programları ile bulduğunu belirtti.
Yeşilçay, “Sıkışık ve her şeyin üstüme geldiği zamanlarda komedi programları izliyorum. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Kabarelerin çıktığı dönem 2. Dünya Savaşı’ydı mesela, bu sıkıntılı dönemler gerçekten insanların en çok gülmeye ihtiyacı olan dönemlerdir,” dedi.
Komediye duyulan ihtiyacın altını çizen Yeşilçay, “İnsanların komediye ihtiyacı olması gereken zamanda biz komedi dizisi yapmıyoruz. Bizim yapımcılar erkektir, izleyenler kadındır,” diyerek sektördeki bir eksikliğe de dikkat çekti.
Kendisine neden dizilerde rol almadığı sorulan Yeşilçay, “Çünkü dizi yok” ifadesiyle sektörde komedi içeriklerinin azlığına dair eleştirisini dile getirerek isyan etti.
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