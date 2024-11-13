Nurgül Yeşilçay Neden Dizilerde Oynamadığını Açıkladı: Komedi Dizisi Yokluğuna İsyan Etti!

En son Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay bir süredir ortalıklarda görünmüyor. Sosyal medyada komik paylaşımları ile hayranlarını güldüren güzel oyuncudan şoke eden açıklamalar geldi. 'İnsanlar bana 'Neden dizilerde oynamıyorsun?' diyor çünkü dizi yok...' diyen Yeşilçay, isyan etti. Ekranlara komedi dizisi çekilmemesinden yakınan Yeşilçay'ın açıklamaları dikkat çekti.