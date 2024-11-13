Bu Gelişmeyi Hiç Beklemiyorduk: O Ses Türkiye Yeni Sezonuyla Dönüyor!

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma formatlarından biri de şarkı yarışmaları... Hangi sezon yayınlanırsa yayınlansın büyük beğeniyle izlenen yarışmaların başında da O Ses Türkiye geliyor uzun zamandır. Ancak birkaç yıl önce final yapan program, yalnızca yılbaşı özel formatında yayınlanıyordu. Acun Medya bu özleme bir son verdi ve beklenen müjdeyi verdi: O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönüyor!