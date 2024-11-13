onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Bu Gelişmeyi Hiç Beklemiyorduk: O Ses Türkiye Yeni Sezonuyla Dönüyor!

Bu Gelişmeyi Hiç Beklemiyorduk: O Ses Türkiye Yeni Sezonuyla Dönüyor!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.11.2024 - 00:34

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma formatlarından biri de şarkı yarışmaları... Hangi sezon yayınlanırsa yayınlansın büyük beğeniyle izlenen yarışmaların başında da O Ses Türkiye geliyor uzun zamandır. Ancak birkaç yıl önce final yapan program, yalnızca yılbaşı özel formatında yayınlanıyordu. Acun Medya bu özleme bir son verdi ve beklenen müjdeyi verdi: O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekranlara dönüyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizde şarkı yarışmalarının apayrı bir yeri var. İzlerken keyiflendiğimiz bu yarışmaları takip etmek hepimiz için ayrı bir yere sahipti.

Ülkemizde şarkı yarışmalarının apayrı bir yeri var. İzlerken keyiflendiğimiz bu yarışmaları takip etmek hepimiz için ayrı bir yere sahipti.

Ekranlarda son olarak O Ses Türkiye'yi izlemiş, ancak onu da birkaç sene önce reytinglere kurban vermiştik.

Ekranlarda son olarak O Ses Türkiye'yi izlemiş, ancak onu da birkaç sene önce reytinglere kurban vermiştik.

Çünkü bu programı ilgiyle izleyen kemik izleyici olsa bile, diziler ve TV8 ekranlarındaki diğer programlar karşısında gücünü bir miktar yitirmişti.

Çünkü bu programı ilgiyle izleyen kemik izleyici olsa bile, diziler ve TV8 ekranlarındaki diğer programlar karşısında gücünü bir miktar yitirmişti.

Artık sadece yılbaşı özel olarak izleyebildiğimiz O Ses Türkiye ile ilgili Acun Medya'dan önemli bir gelişme duyuruldu.

Artık sadece yılbaşı özel olarak izleyebildiğimiz O Ses Türkiye ile ilgili Acun Medya'dan önemli bir gelişme duyuruldu.

Acun Medya hazırladığı tanıtımda O Ses Türkiye'nin ekranlara geri döneceğini açıkladı! Ancak programın jüri üyelerinin kimler olacağı henüz belli değil.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın