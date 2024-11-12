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Demet Evgar, Bahar'ın Büyük Bir Başarı Yakalamasının Arkasındaki Nedeni Açıkladı!

Demet Evgar, Bahar'ın Büyük Bir Başarı Yakalamasının Arkasındaki Nedeni Açıkladı!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2024 - 01:52

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında yayın hayatına başlamasına rağmen reyting rekorları kırmayı başarmıştı. Yeni sezonda da zirvede yer almayı başaran dizi, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Her bölümüyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla da çok sevilen Demet Evgar, dizideki rolü ve dizinin başarısıyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuştu. Bakalım bu başarıyı neye borçluymuşuz?

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=FK5kN...
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Geçtiğimiz sezona ortasından giriş yapmasına rağmen 15 reyting yakalayan Bahar, yeni sezonda da zirvede yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezona ortasından giriş yapmasına rağmen 15 reyting yakalayan Bahar, yeni sezonda da zirvede yer almaya devam ediyor.

Güçlü bir kadın karaktere olan hasretimizin son bulduğu dizide Bahar'ın uyanışı hepimize neşe ve mutluluk getirmeyi başarmıştı.

Güçlü bir kadın karaktere olan hasretimizin son bulduğu dizide Bahar'ın uyanışı hepimize neşe ve mutluluk getirmeyi başarmıştı.

Biz sevdik sevmesine de, Bahar bu başarıyı nasıl yakaladı bunu bir de başrol oyuncusu Demet Evgar'dan dinleyelim.

Biz sevdik sevmesine de, Bahar bu başarıyı nasıl yakaladı bunu bir de başrol oyuncusu Demet Evgar'dan dinleyelim.

Necip Memili ile birlikte Birsen Altuntaş'a konuk olan Demet Evgar, dizide anlatılanın "gerçek" olduğunu ve gerçeğin önünde kimsenin duramayacağını dile getirdi.

Necip Memili ile birlikte Birsen Altuntaş'a konuk olan Demet Evgar, dizide anlatılanın "gerçek" olduğunu ve gerçeğin önünde kimsenin duramayacağını dile getirdi.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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