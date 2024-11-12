Demet Evgar, Bahar'ın Büyük Bir Başarı Yakalamasının Arkasındaki Nedeni Açıkladı!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında yayın hayatına başlamasına rağmen reyting rekorları kırmayı başarmıştı. Yeni sezonda da zirvede yer almayı başaran dizi, izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Her bölümüyle çok konuşulan ve oyunculuğuyla da çok sevilen Demet Evgar, dizideki rolü ve dizinin başarısıyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuştu. Bakalım bu başarıyı neye borçluymuşuz?

Kaynak: Birsen Altuntaş