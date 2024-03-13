'Yarın Canım Çekerse Diye Yiyorum' Diyen Gencin Sahur Yaparken Her Şeyi Yediği Anlar

Hayatında tek evcil hayvanı olan Muazzez isimli balığı öldükten sonra onu dondurucuda sakladığını açıklamasıyla viral olan '@Yulafsu' isimli TikTok fenomeni, şimdi ise sahur yaptığı anlar ile viral oldu.
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Sahur yaptığı anları kaydeden "@Yulafsu" isimli kullanıcı, "Yarın canım çeker" diyerek ezan okunana kadar her şeyi yedi.
Sahur yaparken kendisine tost yapıp annesinin yaptığı sarmaları yiyen kadın, ardından ise canının çekebileceğini düşündüğü her şeyi yiyor.
İşte o gencin gündem olan anları: 👇
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"Bu üstün zekasını neye borçlu?" diye soracaktım ama baktım ki, Tiktok kullanıyormuş. Tamamdır.