Harry Kane'in 11 Yaşındayken David Beckham ile Bir Araya Geldiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Futbol tutkusu çoğu zaman çocuk yaşta başlıyor ve gerçek yetenekler de genellikle bu dönemlerde kendini göstermeye başlıyor. Yetenekli futbolcuların geçmişlerine baktığımızda, hayatlarını küçük yaşlardan itibaren futbola adadıklarını görüyoruz. Bugün dünya futbolunun en çok konuşulan golcüleri, sahalara çıkmadan çok önce henüz bir akademi töreninde ya da mahalle sahasında topla tanışan çocuklardı. Arşivlerden çıkan çocukluk kareleri ise bunu bir kere daha kanıtlıyor.

2005 yılında Londra'da düzenlenen David Beckham Academy tanıtım töreninde, henüz 11 yaşındaki Harry Kane'in dönemin İngiltere kaptanı David Beckham'ın yanında poz verdiği görüntüler ortaya çıktı. Küçük Kane'in, Beckham ile kameraya gülümsediği anlara 'O zamandan belliymiş' yorumları yapıldı.

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