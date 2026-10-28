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Harry Kane'in 11 Yaşındayken David Beckham ile Bir Araya Geldiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Harry Kane'in 11 Yaşındayken David Beckham ile Bir Araya Geldiği Görüntüler Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 15:41 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 15:46

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Futbol tutkusu çoğu zaman çocuk yaşta başlıyor ve gerçek yetenekler de genellikle bu dönemlerde kendini göstermeye başlıyor. Yetenekli futbolcuların geçmişlerine baktığımızda, hayatlarını küçük yaşlardan itibaren futbola adadıklarını görüyoruz. Bugün dünya futbolunun en çok konuşulan golcüleri, sahalara çıkmadan çok önce henüz bir akademi töreninde ya da mahalle sahasında topla tanışan çocuklardı. Arşivlerden çıkan çocukluk kareleri ise bunu bir kere daha kanıtlıyor. 

2005 yılında Londra'da düzenlenen David Beckham Academy tanıtım töreninde, henüz 11 yaşındaki Harry Kane'in dönemin İngiltere kaptanı David Beckham'ın yanında poz verdiği görüntüler ortaya çıktı. Küçük Kane'in, Beckham ile kameraya gülümsediği anlara 'O zamandan belliymiş' yorumları yapıldı. 

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Hayatını futbola adayanlardan!

Hayatını futbola adayanlardan!

David Beckham, Mart 2005'te Londra'nın güneydoğusundaki Greenwich Yarımadası'nda, Millennium Dome'un hemen yanında kuracağı futbol akademisinin planlarını duyurdu. Görüntülerin çekildiği tanıtım töreni de bu sürecin bir parçasıydı. Akademi aynı yılın 28 Kasım'ında kapılarını açtı.

Proje, spor ve eğlence alanında faaliyet gösteren AEG'nin desteğiyle hayata geçirildi. Volkswagen ve Adidas da akademinin sponsorları arasında yer aldı. Beckham'ın planları yalnızca Londra ile sınırlı kalmadı ve aynı yıl Los Angeles'ta da ikinci bir okul açılması hedeflendi. Londra'daki akademi 2009'da kapandı. Fakat akademinin Harry Kane'in hayatında yeri oldukça büyük. Kendisi çocukluk aşkı olan ve hala birlikte olduğu eşiyle de bu akademide tanıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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