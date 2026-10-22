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Yapay Zeka İçin 330 Hektarlık Ormanı Yok Ettiler: Tüm Ülke Ayağa Kalktı

Yapay Zeka İçin 330 Hektarlık Ormanı Yok Ettiler: Tüm Ülke Ayağa Kalktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 23:33
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Finlandiya'nın kuzeyindeki Muhos kasabası yakınlarında, Google'ın veri merkezi inşaatı için yaklaşık 330 hektarlık orman tamamen temizlendi. Tahminlere göre yaklaşık 250 bin ağacın kesildiği alanda üst toprak bile kaldırıldı. Finlandiya Lisanslama ve Denetim Kurumu, gerekli çevresel etki değerlendirmeleri tamamlanmadan yapılan çalışmaların geçici olarak durdurulmasını istedi.

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Muhos'ta yaklaşık 330 hektarlık orman, Google'ın veri merkezi için üst toprağıyla birlikte temizlendi.

Muhos'ta yaklaşık 330 hektarlık orman, Google'ın veri merkezi için üst toprağıyla birlikte temizlendi.

Alan 3 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre genişliğinde, Oulujoki Nehri'ne yaklaşık 400 metre mesafede. Bir doğa koruma uzmanının tahminine göre Muhos'ta yaklaşık 250 bin, başka bir saha olan Otanmäki'de ise yaklaşık 150 bin ağaç kesildi. Sakinler, sahadan akan kahverengi suyun Oulujoki'ye bağlı bir dereye karıştığını söylüyor. Uzmana göre ağaçlar yasa dışı kesildiği için bu sahalardan elde edilen odun, kereste işleme tesislerine satılamıyor.

Proje, Google'ın 13 milyar euroluk yapay zeka yatırımının parçası ve ülkede büyük bir tartışma başlattı.

Proje, Google'ın 13 milyar euroluk yapay zeka yatırımının parçası ve ülkede büyük bir tartışma başlattı.

Muhos ve Otanmäki, Google'ın 13 milyar euroluk yapay zeka altyapı projesinin parçası ve bu proje, Finlandiya'da türünün bugüne kadarki en büyüğü olarak geçiyor. Başbakan Petteri Orpo, projenin açıklandığı dönemde yatırım çekmeyi öncelik olarak tanımlamıştı. Ancak ormandaki kesimin ortaya çıkmasının ardından Orpo, olayı 'soğuk duş' olarak niteledi. Ülkede 145 yeni veri merkezi planlama aşamasında ve konunun Nisan'daki seçimlerin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Daha sıkı düzenleme ve yerel topluluklar için tazminat talep eden çağrıyı 93 bini aşkın kişi imzaladı. Helsinki Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölüm başkanı Jussi Kangasharju, veri merkezlerinin ülke düzeyinde çok sınırlı fayda sağladığını söylüyor.

Sakinler gürültüden ve bulanık sudan şikayetçi, Google ise Muhos'ta 130 hektara ağaç dikeceğini açıkladı.

Sakinler gürültüden ve bulanık sudan şikayetçi, Google ise Muhos'ta 130 hektara ağaç dikeceğini açıkladı.

Otanmäki'de yaşayan Anni Ranta, ağaçlar kesildikten sonra kurtların köye indiğini ve inşaat gürültüsünün zeminde davul gibi yankılandığını anlatıyor. Babası Pentti Korhonen ise ormanın yok edilmesinin ardından derenin renginin kahverengiye döndüğünü söylüyor. Bölgede projeyi, getireceği iş ve vergi geliri nedeniyle destekleyenler de var. Google, 6 Ekim'de LVV'den mektupları aldıktan sonra hazırlık çalışmalarını durdurduğunu, Muhos'ta su kalitesini korumak için çalıştığını ve 130 hektara ağaç dikmeyi planladığını açıkladı. Doğa koruma örgütleri bu rakamı verilen zarara kıyasla düşük buluyor. Finlandiya Çevre Bakanlığı ise gerekirse yasal değişiklik önermeye hazır olduğunu belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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