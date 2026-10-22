Yapay Zeka İçin 330 Hektarlık Ormanı Yok Ettiler: Tüm Ülke Ayağa Kalktı
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Finlandiya'nın kuzeyindeki Muhos kasabası yakınlarında, Google'ın veri merkezi inşaatı için yaklaşık 330 hektarlık orman tamamen temizlendi. Tahminlere göre yaklaşık 250 bin ağacın kesildiği alanda üst toprak bile kaldırıldı. Finlandiya Lisanslama ve Denetim Kurumu, gerekli çevresel etki değerlendirmeleri tamamlanmadan yapılan çalışmaların geçici olarak durdurulmasını istedi.
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Muhos'ta yaklaşık 330 hektarlık orman, Google'ın veri merkezi için üst toprağıyla birlikte temizlendi.
Proje, Google'ın 13 milyar euroluk yapay zeka yatırımının parçası ve ülkede büyük bir tartışma başlattı.
Sakinler gürültüden ve bulanık sudan şikayetçi, Google ise Muhos'ta 130 hektara ağaç dikeceğini açıkladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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