Yapay Zeka İçin 330 Hektarlık Ormanı Yok Ettiler: Tüm Ülke Ayağa Kalktı

Muhos ve Otanmäki, Google'ın 13 milyar euroluk yapay zeka altyapı projesinin parçası ve bu proje, Finlandiya'da türünün bugüne kadarki en büyüğü olarak geçiyor. Başbakan Petteri Orpo, projenin açıklandığı dönemde yatırım çekmeyi öncelik olarak tanımlamıştı. Ancak ormandaki kesimin ortaya çıkmasının ardından Orpo, olayı 'soğuk duş' olarak niteledi. Ülkede 145 yeni veri merkezi planlama aşamasında ve konunun Nisan'daki seçimlerin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Daha sıkı düzenleme ve yerel topluluklar için tazminat talep eden çağrıyı 93 bini aşkın kişi imzaladı. Helsinki Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölüm başkanı Jussi Kangasharju, veri merkezlerinin ülke düzeyinde çok sınırlı fayda sağladığını söylüyor.