Yaklaşık 4 Yıllık İlişkisinde Aldatıldığını Ayrıldıktan Sonra Öğrenen Kadın Yaşadığı Şoku Anlattı

'@tuvbaky' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 3.5-4 yıllık ilişkisinden ayrıldıktan sonra aldatıldığını öğrendiğini söyledi.
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Erkek arkadaşının yakın kız arkadaşının bir gün mesaj atması ile her şeyi öğrenen kadın, eski sevgilisinin kendisine yakın arkadaşı olarak tanıttığı kadın ile sevgili olduğunu öğrendi.
Ancak bazı şeylere anlam veremeyen kadın, eski sevgilisinin numarasını Instagram'da arattığında ise kendisinin bilmediği bir gizli hesabı olduğunu fark etti.
İşte o kadının yaşadığı olayı anlattığı anlar: 👇
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