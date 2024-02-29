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Yaklaşık 4 Yıllık İlişkisinde Aldatıldığını Ayrıldıktan Sonra Öğrenen Kadın Yaşadığı Şoku Anlattı

Yaklaşık 4 Yıllık İlişkisinde Aldatıldığını Ayrıldıktan Sonra Öğrenen Kadın Yaşadığı Şoku Anlattı

Tiktok ilişki
Arya
Arya - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 08:38

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'@tuvbaky' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 3.5-4 yıllık ilişkisinden ayrıldıktan sonra aldatıldığını öğrendiğini söyledi.

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Erkek arkadaşının yakın kız arkadaşının bir gün mesaj atması ile her şeyi öğrenen kadın, eski sevgilisinin kendisine yakın arkadaşı olarak tanıttığı kadın ile sevgili olduğunu öğrendi.

Erkek arkadaşının yakın kız arkadaşının bir gün mesaj atması ile her şeyi öğrenen kadın, eski sevgilisinin kendisine yakın arkadaşı olarak tanıttığı kadın ile sevgili olduğunu öğrendi.

Ancak bazı şeylere anlam veremeyen kadın, eski sevgilisinin numarasını Instagram'da arattığında ise kendisinin bilmediği bir gizli hesabı olduğunu fark etti.

Ancak bazı şeylere anlam veremeyen kadın, eski sevgilisinin numarasını Instagram'da arattığında ise kendisinin bilmediği bir gizli hesabı olduğunu fark etti.

Kendisinin daha önce bilmediği hesabı fark edip, sevgilisinin de şifrelerini bildiği için hesaba girmeyi başaran kadın, hesaba girdiğinde ise ilişkisi sırasında aldatıldığını öğrendi.

İşte o kadının yaşadığı olayı anlattığı anlar: 👇

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