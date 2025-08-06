Uzak Şehir'in Kiralara Etkisinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncularına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.
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Olayların asla bitmediği Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.
“Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.
O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
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NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.
Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan aşiret dizisi Uzak Şehir'le beraber Mardin'de ev fiyatları iki katına çıktı.
Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.
TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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