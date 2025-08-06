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Uzak Şehir'in Kiralara Etkisinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncularına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir'in Kiralara Etkisinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncularına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.08.2025 - 00:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

6 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuna 19 Eylül Cuma akşamı merhaba diyecek.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon hazırlıkları devam ediyor. Birsen Altuntaş, yeni sezon için Kızılcık Şerbeti kadrosuna iki önemli oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

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Olayların asla bitmediği Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.

Olayların asla bitmediği Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı olmuştu.

Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı'nın 2026 sezonunda da yer alacağı iddia edilmişti. Survivor Adem, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde Survivor 2026'ya katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yaptı.

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“Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Çarpıntı” dizisi, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan “Çarpıntı”, hem oyuncu kadrosuyla hem de çarpıcı hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday. Yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alan Çarpıntı'nın ilk tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.

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TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.

TRT Tabii'nin izlenme rekorları kıran dizisi Gassal'dan yeni haberler var.

TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal, seyirciden yoğun rağbet görmüştü. İlk iki sezonuyla çok sevilen Gassal'ın üçüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken Birsen Altuntaş'tan bomba haber geldi. Altuntaş, TRT 1'in Teşkilat dizisinde rol alan oyuncunun Gassal'a konuk olduğunu açıkladı.

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O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

O3 Medya imzasıyla hayata geçirilen ve şimdiden büyük merak uyandıran “Gözleri KaraDeniz” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

ATV, yeni sezona pek çok iddialı işle geri dönüyor. Bunlardan biri de Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı 'Gözleri KaraDeniz' oldu. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

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NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.

NTC Medya’nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği “Can Borcu” dizisi, ikinci sezon hazırlıklarına hız verdi.

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, 2. sezon onayı almıştı. Bülent İnal ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ederken Birsen Altuntaş, Can Borcu'nun kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğunu açıkladı.

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Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan aşiret dizisi Uzak Şehir'le beraber Mardin'de ev fiyatları iki katına çıktı.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen olan aşiret dizisi Uzak Şehir'le beraber Mardin'de ev fiyatları iki katına çıktı.

Başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın da Mardin'e taşınma hazırlığında olduğu bu süreçte dizinin Nare'si Sahra Şaş'a Mardin'deki fiyatlar soruldu. Mardin'deki ev kiralarını duyan Şaş, güldüren yorumuyla gündem oldu.

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Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.

Survivor'ın 2025 sezonu hiçbir açıdan diğer sezonlara benzemiyor.

Özellikle mavi takım yarışmacılarının aşk yaşadığı iddiaları ortalığı iyice karıştırmıştı. Mavi takımda yer alan Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'a konuşarak aşk iddialarına yenilerini ekleyecek bomba itiraflarda bulundu.

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Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir ve Mehmet Günsür gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Okuma provası yapılan diziden gelen ilk görüntülerin yayınlanmasının ardından izleyici şimdiden heyecanlandı.

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TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.

TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.

Yeni sezonda ekranlarda yer alacak 30'dan fazla dizide kadro netleşmeye başladı. Her kanalın geçmiş sezondan devam eden yapımlarının yanı sıra, yepyeni diziler de izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Cennetin Çocukları dizisinin de tıpkı diğer diziler gibi hazırlıkları sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu dahil oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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