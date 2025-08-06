Kıskanmak'ta Birlikte Rol Alacak Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ı Görenlerin Şimdiden Dibi Düştü!
Yeni sezonda yayınlanacak yapımlardan biri olan Kıskanmak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir ve Mehmet Günsür gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Okuma provası yapılan diziden gelen ilk görüntülerin yayınlanmasının ardından izleyici şimdiden heyecanlandı.
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Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.
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Dizinin okuma provasından gelen fotoğrafları gören izleyiciler şimdiden fena etkilendi. Dizinin başrollerine yorum yağdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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