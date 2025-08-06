onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kıskanmak'ta Birlikte Rol Alacak Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ı Görenlerin Şimdiden Dibi Düştü!

Kıskanmak'ta Birlikte Rol Alacak Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ı Görenlerin Şimdiden Dibi Düştü!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 14:31

Yeni sezonda yayınlanacak yapımlardan biri olan Kıskanmak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Özgü Namal, Hande Doğandemir ve Mehmet Günsür gibi birbirinden başarılı isimler rol alacak. Okuma provası yapılan diziden gelen ilk görüntülerin yayınlanmasının ardından izleyici şimdiden heyecanlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Kıskanmak dizisinin okuma provası yapıldı.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı dizide izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyayı izleyeceğiz. Yasak aşkın da içinde olduğu Kıskanmak dizisinde Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu ve Özgü Namal gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Dizinin okuma provasından gelen fotoğrafları gören izleyiciler şimdiden fena etkilendi. Dizinin başrollerine yorum yağdı.

Dizinin okuma provasından gelen fotoğrafları gören izleyiciler şimdiden fena etkilendi. Dizinin başrollerine yorum yağdı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın