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Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu TRT 1'in Yeni Sezon Dizisine Dahil Oldu

Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu TRT 1'in Yeni Sezon Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.08.2025 - 13:53

Yeni sezonda ekranlarda yer alacak 30'dan fazla dizide kadro netleşmeye başladı. Her kanalın geçmiş sezondan devam eden yapımlarının yanı sıra, yepyeni diziler de izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Cennetin Çocukları dizisinin de tıpkı diğer diziler gibi hazırlıkları sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.

TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.

30'dan fazla dizinin yayında olacağı sezonda TRT 1'in izleyici karşısına çıkacağı yapımlardan biri Cennetin Çocukları olacak. Çocukluğu yokluk içinde geçen Büyük İskender’in hikâyesini anlatan dizinin başrolü İsmail Hacıoğlu olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Evliya Aykan katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Evliya Aykan katıldı.

Çok Güzel Hareketler ve Doğu'nun sevilen yıldızı Evliya Aykan, Cennetin Çocukları dizisinde Oltacı Bayram karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu aynı zamanda Çok Güzel Hareketler'e de devam edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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