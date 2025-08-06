Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu TRT 1'in Yeni Sezon Dizisine Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Yeni sezonda ekranlarda yer alacak 30'dan fazla dizide kadro netleşmeye başladı. Her kanalın geçmiş sezondan devam eden yapımlarının yanı sıra, yepyeni diziler de izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Cennetin Çocukları dizisinin de tıpkı diğer diziler gibi hazırlıkları sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna sevilen bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak dizilerden biri Cennetin Çocukları oldu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna Evliya Aykan katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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