Ümit Özdağ'a Suriyeli Şakası: "Hemen Zafer Turizm'i Çağırın"

Göçmen ve mülteci karşıtı politikaları nedeniyle zaman zaman 'ırkçılık' eleştirilerinin hedefi olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a Bursa'da Suriyeli şakası yapıldı. Ümit Özdağ, söz konusu şakaya kendi tarzında bir şakayla karşılık verdi.
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Göçmen ve mülteci karşıtı politikalarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da bir vatandaşla oldukça ilginç anlar yaşadı.
Miting alanında Ümit Özdağ ile karşılaşan vatandaş, kameraların kayıtta olduğu anda Özdağ'a Arapça olarak bir şeyler anlatmaya başladı.
Vatandaşı gülümseyerek dinleyen Ümit Özdağ daha sonra bir şaka da kendisi yaptı ve "Hemen Zafer Turizm'i çağırın" ifadelerini kullandı.
İşte Ümit Özdağ'a yapılan Suriyeli şakası ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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