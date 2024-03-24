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Ümit Özdağ'a Suriyeli Şakası: "Hemen Zafer Turizm'i Çağırın"

Ümit Özdağ'a Suriyeli Şakası: "Hemen Zafer Turizm'i Çağırın"

Ümit Özdağ Suriyeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.03.2024 - 19:36

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Göçmen ve mülteci karşıtı politikaları nedeniyle zaman zaman 'ırkçılık' eleştirilerinin hedefi olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a Bursa'da Suriyeli şakası yapıldı. Ümit Özdağ, söz konusu şakaya kendi tarzında bir şakayla karşılık verdi. 

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Göçmen ve mülteci karşıtı politikalarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da bir vatandaşla oldukça ilginç anlar yaşadı.

Göçmen ve mülteci karşıtı politikalarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da bir vatandaşla oldukça ilginç anlar yaşadı.

Miting alanında Ümit Özdağ ile karşılaşan vatandaş, kameraların kayıtta olduğu anda Özdağ'a Arapça olarak bir şeyler anlatmaya başladı.

Miting alanında Ümit Özdağ ile karşılaşan vatandaş, kameraların kayıtta olduğu anda Özdağ'a Arapça olarak bir şeyler anlatmaya başladı.

Vatandaşı gülümseyerek dinleyen Ümit Özdağ daha sonra bir şaka da kendisi yaptı ve "Hemen Zafer Turizm'i çağırın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşı gülümseyerek dinleyen Ümit Özdağ daha sonra bir şaka da kendisi yaptı ve "Hemen Zafer Turizm'i çağırın" ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özdağ'a yapılan Suriyeli şakası ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇

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Peki siz Ümit Özdağ ve politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

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