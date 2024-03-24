Ümit Özdağ'a Suriyeli Şakası: "Hemen Zafer Turizm'i Çağırın"

Göçmen ve mülteci karşıtı politikaları nedeniyle zaman zaman 'ırkçılık' eleştirilerinin hedefi olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a Bursa'da Suriyeli şakası yapıldı. Ümit Özdağ, söz konusu şakaya kendi tarzında bir şakayla karşılık verdi.