Gazeteci Candaş Tolga Işık İsyan Etti: "Arkadaşımız Bıçaklandı"
Gazeteci Candaş Tolga Işık İsyan Etti: "Arkadaşımız Bıçaklandı"
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul'da yaşayan bir arkadaşının başına gelen dehşet verici olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma isyan etti.
Erenköy'de güpegündüz ortada hiçbir neden yokken arkadaşının arkadan gelen biri tarafından rastgele bıçaklandığını iddia eden Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından şunları yazdı: 👇
"Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevsuzu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor."
Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı ve öne çıkan bazı tepkiler 👇
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