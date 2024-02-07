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Ufak Tefek Aldatmaları Kabul Etmemizi Söyleyen Kadından İlginç İlişki Tavsiyesi

Ufak Tefek Aldatmaları Kabul Etmemizi Söyleyen Kadından İlginç İlişki Tavsiyesi

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
07.02.2024 - 10:50

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Ufak tefek aldatmaları boşanmamak için kabul etmemizi söyleyen fenomen Nur Esin gündem oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/nuresin34/?...
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İlişki üzerine yayınladığı videolarıyla gündem olan Nur Esin isimli fenomenin verdiği ilişki tavsiyesi tepkiyle karşılandı.

İlişki üzerine yayınladığı videolarıyla gündem olan Nur Esin isimli fenomenin verdiği ilişki tavsiyesi tepkiyle karşılandı.

Fenomen, boşanmamak, mutlu olmak için ufak tefek aldatmayı kabul etmemizi söyledi.

Bu beyin yakan tavsiye de gündem oldu, tepki çekti.

Bu beyin yakan tavsiye de gündem oldu, tepki çekti.
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piyanist

Kelavdan ilişki uzmanı olursa videosu😂

Altay Altınkök

Cardio o aldatma değil