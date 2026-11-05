Yeni Hal Yasası Taslağı Meclis'e Geldi: Sebze ve Meyve Ticaretinde Neler Değişecek?

Yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe sunumu için hazırlanan kitapta yer aldı ve AKP Meclis Grubu'na iletildi. Bakanlıkların yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 maddelik ilk taslak 9 maddeye indirildi. Bolat, kapsamlı değişiklikle üretici birlikleri ile üretici kooperatiflerinin kurulmasının, hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almalarının ve hal kurarken maddi destek almalarının amaçlandığını belirtti. Bakan, taslağın bu örgütlere vergi ve rüsum muafiyetlerinden yararlanma imkânı da sağladığını söyledi. Düzenlemenin temel hedefi, komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi.