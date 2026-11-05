Yeni Hal Yasası Taslağı Meclis'e Geldi: Sebze ve Meyve Ticaretinde Neler Değişecek?
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Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yeni Hal Yasası taslağında sona gelindi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkların ortak çalışmasıyla hazırlanan kanun taslağının Meclis'teki gruba sunulduğunu açıkladı. Yaklaşık 30 maddeden 9 maddeye indirilen taslak, toptancı hallerinden semt pazarlarına kadar ticaretin birçok halkasında yeni kurallar getiriyor.
Taslak AKP grubuna gönderildi.
Hallerde üreticiye ayrılan pay artıyor.
Ödemeler bankadan yapılacak.
Komisyoncudan komisyoncuya satış yasaklanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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