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Yeni Hal Yasası Taslağı Meclis'e Geldi: Sebze ve Meyve Ticaretinde Neler Değişecek?

Yeni Hal Yasası Taslağı Meclis'e Geldi: Sebze ve Meyve Ticaretinde Neler Değişecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 17:34
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Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yeni Hal Yasası taslağında sona gelindi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıkların ortak çalışmasıyla hazırlanan kanun taslağının Meclis'teki gruba sunulduğunu açıkladı. Yaklaşık 30 maddeden 9 maddeye indirilen taslak, toptancı hallerinden semt pazarlarına kadar ticaretin birçok halkasında yeni kurallar getiriyor.

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Taslak AKP grubuna gönderildi.

Taslak AKP grubuna gönderildi.

Yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe sunumu için hazırlanan kitapta yer aldı ve AKP Meclis Grubu'na iletildi. Bakanlıkların yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 maddelik ilk taslak 9 maddeye indirildi. Bolat, kapsamlı değişiklikle üretici birlikleri ile üretici kooperatiflerinin kurulmasının, hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almalarının ve hal kurarken maddi destek almalarının amaçlandığını belirtti. Bakan, taslağın bu örgütlere vergi ve rüsum muafiyetlerinden yararlanma imkânı da sağladığını söyledi. Düzenlemenin temel hedefi, komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi.

Hallerde üreticiye ayrılan pay artıyor.

Hallerde üreticiye ayrılan pay artıyor.

Taslağa göre toptancı hallerinde ve semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış yeri ve işyeri oranı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacak. Üretici örgütleri, üyelerinin ürünlerinin satışına aracılık edebilecek ve bu satışlardan alınan gelir vergisi stopajı kaldırılacak. Kendi halini kurmak isteyen üretici örgütlerine ise bedelsiz hazine arazisi tahsis edilecek.

Ödemeler bankadan yapılacak.

Ödemeler bankadan yapılacak.

Toptancı hallerinin kurulması ve taşınması Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlanacak, asgari nitelikleri taşımayan haller de Bakanlık tarafından kapatılacak. Sebze ve meyve ticaretindeki bütün aktörler için bir ödeme süresi belirlenecek ve ürün bedellerinin bankalar üzerinden ödenmesi zorunlu hale gelecek.

Komisyoncudan komisyoncuya satış yasaklanıyor.

Komisyoncudan komisyoncuya satış yasaklanıyor.

Hal dışında tüccarlık yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan yetki belgesi alması ve teminat vermesi gerekecek. Komisyoncudan komisyoncuya ve aynı hal içinde tüccardan tüccara mal alımı, satımı ve devri yasaklanırken düzenlemeye yeni cezalar da eklenecek. Yol kenarlarında denetim istasyonları kurulacak, stokçuluk gibi eylemler nedeniyle ceza alanlar ise 3 yıl boyunca desteklerden yararlanamayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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