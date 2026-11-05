Doğaya Salınan 3.769 Ördek İmkansızı Başardı

Proje boyunca doğaya salınan ördek sayısı 3 bin 769'a ulaştı; bu, başta konulan hedefin üç katı. Esarette üretim programı, Doñana Biyoloji İstasyonu'nun türle ilgili yaptığı genetik çalışmaya göre yürütüldü.

Kuşları korumak için kaçak avcılığa karşı denetimler artırıldı. Av dernekleriyle yapılan anlaşmalarla yaz ördeğinin av bölgelerinde başka türlerle karıştırılıp vurulmasının önüne geçildi, botulizm salgınlarına karşı da koruma protokolleri hazırlandı.