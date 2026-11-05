Doğaya Salınan 3.769 Ördek İmkansızı Başardı
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İspanya'da nesli kritik derecede tehlike altındaki yaz ördeğini kurtarmak için yürütülen 5 yıllık proje sona erdi. Avrupa Birliği'nin LIFE programıyla ortak finanse edilen projede 3 bin 600 hektardan fazla sulak alan yeniden düzenlendi, türün doğadaki nüfusu hızla toparlandı.
İşte detaylar...
Üreyen dişi sayısı, proje başladığından bu yana neredeyse dört katına çıktı.
Murcia'daki iki sulak alanda tür, 15 yıl aradan sonra ilk kez yeniden üredi.
Esarette yetiştirilen binlerce ördek İspanya, İtalya ve Portekiz'de doğaya salındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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