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Doğaya Salınan 3.769 Ördek İmkansızı Başardı

Doğaya Salınan 3.769 Ördek İmkansızı Başardı

İspanya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 17:21
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İspanya'da nesli kritik derecede tehlike altındaki yaz ördeğini kurtarmak için yürütülen 5 yıllık proje sona erdi. Avrupa Birliği'nin LIFE programıyla ortak finanse edilen projede 3 bin 600 hektardan fazla sulak alan yeniden düzenlendi, türün doğadaki nüfusu hızla toparlandı.

İşte detaylar...

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Üreyen dişi sayısı, proje başladığından bu yana neredeyse dört katına çıktı.

Üreyen dişi sayısı, proje başladığından bu yana neredeyse dört katına çıktı.

2025 üreme sezonunda doğada 172 üreyen dişi ve 1.427 yavru sayıldı. Bir önceki yıla göre üreyen dişi sayısı yüzde 32, yavru sayısı yüzde 77 arttı.

Üremenin merkezi Endülüs oldu: 108 dişi buradaki sulak alanlarda 948 yavru çıkardı. Valensiya Topluluğu 375 yavruyla ikinci sırada yer aldı.

Murcia'daki iki sulak alanda tür, 15 yıl aradan sonra ilk kez yeniden üredi.

Murcia'daki iki sulak alanda tür, 15 yıl aradan sonra ilk kez yeniden üredi.

Proje süresince Endülüs'te 9, Valensiya Topluluğu'nda 4 yeni üreme alanı belirlendi. Elche'deki El Hondo Doğal Parkı'nda satın alınan iki çiftlikte, toplam 141 hektarlık alanda su yönetimi iyileştirildi, eski sulama yapıları doğaya kazandırıldı ve türe yeni yuva alanları açıldı.

Sevilla'da ise Guadalquivir Nehri'nin eski bir yatağındaki iki menderes yeniden düzenlendi. Bu alanlar, kurak yıllarda ördekler için sığınak görevi görüyor.

Esarette yetiştirilen binlerce ördek İspanya, İtalya ve Portekiz'de doğaya salındı.

Esarette yetiştirilen binlerce ördek İspanya, İtalya ve Portekiz'de doğaya salındı.

Proje boyunca doğaya salınan ördek sayısı 3 bin 769'a ulaştı; bu, başta konulan hedefin üç katı. Esarette üretim programı, Doñana Biyoloji İstasyonu'nun türle ilgili yaptığı genetik çalışmaya göre yürütüldü.

Kuşları korumak için kaçak avcılığa karşı denetimler artırıldı. Av dernekleriyle yapılan anlaşmalarla yaz ördeğinin av bölgelerinde başka türlerle karıştırılıp vurulmasının önüne geçildi, botulizm salgınlarına karşı da koruma protokolleri hazırlandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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