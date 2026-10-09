Üzüm Bağına 40 Ördek Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı
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Bağ sıralarının arasında dolaşan, otları didikleyen onlarca ördek... ABD'nin Minnesota eyaletindeki küçük bir çiftlik, yabani ot ve zararlılarla ördeklerin yardımıyla baş edilip edilemeyeceğini üç yıl boyunca denedi. Ördeklerin en belirgin etkisi ise beklenen yerde değil, toprağın kendisinde görüldü. Üstelik denemenin her sonucu da umulduğu gibi çıkmadı.
İşte detaylar...
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Deneme, Minnesota'daki Good Courage Farm'da yapıldı.
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Ördeklerin dolaştığı sıralarda topraktaki organik madde arttı.
Ot mücadelesinde ise beklenen sonuç çıkmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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