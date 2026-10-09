Üzüm Bağına 40 Ördek Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı

Deneme başlamadan önce yapılan ölçümde topraktaki organik madde oranı yüzde 3,3'tü. Ördeklerin dolaştığı sıralarda bu oran en yüksek yüzde 4,1'e çıktı. Çiftliğin alışılmış gübreleme yöntemleriyle bakılan kontrol sıralarında ise üç yılın sonunda yüzde 3,4'te kaldı. Toprak analizlerini Minnesota Üniversitesi yaptı.

Deneme sıralarında toprağın pH değeri de 7,8'den 7,1'e indi ve üzüm için ideal sayılan aralığa yaklaştı. Gıda güvenliği için yapılan E. coli, listeria ve salmonella testlerinin hiçbirinde bakteri bulunmadı.