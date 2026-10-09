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Üzüm Bağına 40 Ördek Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı

Üzüm Bağına 40 Ördek Bıraktılar: 3 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:39
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Bağ sıralarının arasında dolaşan, otları didikleyen onlarca ördek... ABD'nin Minnesota eyaletindeki küçük bir çiftlik, yabani ot ve zararlılarla ördeklerin yardımıyla baş edilip edilemeyeceğini üç yıl boyunca denedi. Ördeklerin en belirgin etkisi ise beklenen yerde değil, toprağın kendisinde görüldü. Üstelik denemenin her sonucu da umulduğu gibi çıkmadı.

İşte detaylar...

Kaynak

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Deneme, Minnesota'daki Good Courage Farm'da yapıldı.

Deneme, Minnesota'daki Good Courage Farm'da yapıldı.

Çiftlik Kerri Meyer ve Jen Blecha'ya ait. Yaklaşık 0,6 hektarlık bağda 26 sıra asma bulunuyor ve denemeye bunların yüzde 20'si ayrıldı. 2022'de 26 ördekle başlayan çalışmada sürü, kuş gribi nedeniyle dışarıdan hayvan almak yerine çiftlikte kuluçkaya yatırılan yavrularla 40 ördeğe ulaştı.

Proje, ABD Tarım Bakanlığı'nın SARE programından aldığı çiftçi hibesiyle yürütüldü. İki yıl olarak planlanan deneme bir sezon uzatıldı ve 2024'ün sonunda tamamlandı.

Ördeklerin dolaştığı sıralarda topraktaki organik madde arttı.

Ördeklerin dolaştığı sıralarda topraktaki organik madde arttı.

Deneme başlamadan önce yapılan ölçümde topraktaki organik madde oranı yüzde 3,3'tü. Ördeklerin dolaştığı sıralarda bu oran en yüksek yüzde 4,1'e çıktı. Çiftliğin alışılmış gübreleme yöntemleriyle bakılan kontrol sıralarında ise üç yılın sonunda yüzde 3,4'te kaldı. Toprak analizlerini Minnesota Üniversitesi yaptı.

Deneme sıralarında toprağın pH değeri de 7,8'den 7,1'e indi ve üzüm için ideal sayılan aralığa yaklaştı. Gıda güvenliği için yapılan E. coli, listeria ve salmonella testlerinin hiçbirinde bakteri bulunmadı.

Ot mücadelesinde ise beklenen sonuç çıkmadı.

Ot mücadelesinde ise beklenen sonuç çıkmadı.

Ördeklerin bakımı üç yılda sırasıyla 169,5, 180 ve 210 saat sürdü. Kontrol sıralarındaki ot temizliği için harcanan süre ise yalnızca 44, 38 ve 50 saatti. Çiftçiler, kendi koşullarında bu yöntemin otla mücadelede maliyet açısından verimli olmadığını yazdı. Yine de ördekler bağdaki karahindibaları büyük ölçüde temizledi. Bu sürede bağda zararlı böcek baskısı düşük olduğu için ördeklerin zararlılara etkisi ise ölçülemedi.

Buna rağmen çiftlik ördeklerden vazgeçmiyor. Meyer, raporda 'Bu uygulamaya bağlılığımız, toprak sağlığımız üzerinde görülen olumlu etkiler sayesinde artık kesinleşti' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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