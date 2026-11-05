Kızıyla Gittiği 18 Maçın Hepsini Kazanan Fenerbahçeli Babanın Viral Paylaşımı

Kızıyla gittiği her Fener maçının galibiyetle sonuçlandığını söyleyen baba, yazdığı mesajda 'Kızımı getirdim, 17'de 17 galibiyeti var. Son kozumu oynadım artık' dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool'u Kadıköy'de 3-2 yendi. Liverpool iki kez öne geçse de sarı-lacivertliler Greenwood, Brown ve Muriqi'nin golleriyle geri döndü. Bu, Fenerbahçe'nin 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti oldu.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü. Tabii Fenerbahçe taraftarı, baba kıza her maça bilet almayı teklif etti!