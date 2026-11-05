Kızıyla Gittiği 18 Maçın Hepsini Kazanan Fenerbahçeli Babanın Viral Paylaşımı
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Futbolda uğurlara inanan çok taraftar var ama bu kadarına pek rastlanmaz! Fenerbahçeli bir baba, kızıyla birlikte stada gittiği 17 maçın hepsinde takımının kazandığını söyledi.
Liverpool maçı öncesinde kızını yine Kadıköy'e götüren Yusuf Ak, maçın ardından 'Kızımla gittiğim 18 maçı da kazandık' diyerek seriyi paylaştı.
"Son kozumu oynadım"
"Bir şey deneyeceğiz."
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Aminnn!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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