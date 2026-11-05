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Kızıyla Gittiği 18 Maçın Hepsini Kazanan Fenerbahçeli Babanın Viral Paylaşımı

Kızıyla Gittiği 18 Maçın Hepsini Kazanan Fenerbahçeli Babanın Viral Paylaşımı

Fenerbahçe
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 17:26
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Futbolda uğurlara inanan çok taraftar var ama bu kadarına pek rastlanmaz! Fenerbahçeli bir baba, kızıyla birlikte stada gittiği 17 maçın hepsinde takımının kazandığını söyledi. 

Liverpool maçı öncesinde kızını yine Kadıköy'e götüren Yusuf Ak, maçın ardından 'Kızımla gittiğim 18 maçı da kazandık' diyerek seriyi paylaştı.

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Yusuf Ak, kızıyla stada gittiği 18. maçta da Fenerbahçe'nin kazandığını bu paylaşımla duyurdu.

"Son kozumu oynadım"

"Son kozumu oynadım"

Kızıyla gittiği her Fener maçının galibiyetle sonuçlandığını söyleyen baba, yazdığı mesajda 'Kızımı getirdim, 17'de 17 galibiyeti var. Son kozumu oynadım artık' dedi. 

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool'u Kadıköy'de 3-2 yendi. Liverpool iki kez öne geçse de sarı-lacivertliler Greenwood, Brown ve Muriqi'nin golleriyle geri döndü. Bu, Fenerbahçe'nin 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti oldu.

Paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından görüldü. Tabii Fenerbahçe taraftarı, baba kıza her maça bilet almayı teklif etti!

"Bir şey deneyeceğiz."

"Bir şey deneyeceğiz."
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😂😂😂

😂😂😂
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Aminnn!

Aminnn!
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Bugün de bunun hayalini kuralım.

Bugün de bunun hayalini kuralım.
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Özel istekler bile var! 😂

Özel istekler bile var! 😂
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'Maşallah kardeşim. Güzel kızınla pazar günü Old Trafford'a gelebilir misin?'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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