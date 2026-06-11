article/comments
article/share
Haberler
TV
Ceyda Ateş’in Set Kazasından RTÜK’ün Yaptırım Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ceyda Ateş’in Set Kazasından RTÜK’ün Yaptırım Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 19:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

11 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine yoğundu. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler peş peşe gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler açıklanırken, devam eden yapımlarla ilgili dikkat çeken haberler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların paylaşımları izleyicilerin yakın takibindeydi. Yeni sezonda ekrana gelecek projelere dair ayrıntılar netleşmeye devam ederken, televizyon dünyasında yaşanan hareketlilik sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 11 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.

Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.

Örnek olarak da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen bir çekimi gösterdi. Videoda çekim öncesi yapılan hazırlıklardan bahsetti.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre bu tür sahnelerde görülen birçok detay önceden planlanıyor. Ekranda görülen araçlar ve yürüyen insanlar da çekimin bir parçası olarak organize ediliyor. Sahnede yer alan araçların ve yardımcı oyuncuların yapım ekibi tarafından ayarlandığını söyledi.

Paylaşımda özellikle kalabalık görünen sahnelerin nasıl oluşturulduğu anlatıldı. Yalçın, izleyicilerin günlük hayatın doğal akışı gibi gördüğü birçok detayın aslında çekim planının bir parçası olduğunu belirtti. Böylece sahnelerin daha kontrollü şekilde çekilebildiğini ifade etti.

Detaylar için 👇

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerde yer aldığı Doğanın Kanunu, 10 Haziran akşamı ilk bölümüyle görücüye çıktı. Doğanın Kanunu'nun alacağı reyting oranı merak edilirken yeni dizi Kuruluş Orhan'ı AB ve ABC1 kategorilerinde geçmeyi başardı.

Detaylar için 👇

Eşref Rüya finalin ardından bir dublör tarafından paylaşılan görüntüler gündeme geldi.

Eşref Rüya finalin ardından bir dublör tarafından paylaşılan görüntüler gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy’un rol aldığı aksiyon sahneleri dizi boyunca sık sık konuşulmuştu. Ancak bu kez sahnenin perde arkasının ortaya çıkması izleyicilerin ilgisini çekti. Paylaşılan görüntülerde aksiyon sahnelerinin ne kadar zor olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan videoya kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Kullanıcıların önemli bir bölümü dublörlerin emeğinin yeterince görünmediğini ve bu tür paylaşımların değerli olduğunu ifade etti.

Detaylar için 👇

Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.

Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.

2006-2011 yıllarında yayınlanan Doktorlar'da canlandırdığı Levent Atahanlı karakteriyle hatırlanan Kutsi, dizinin bir sahnesinde Yasemin Ergene'nin canlandırdığı Ela karakteriyle evlenmekten vazgeçmişti. Söz konusu sahne yayınlandığı döneme damga vururken Doktorlar seyircisi bu travmayı hala atlatabilmiş değil.

Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan Levent'in Ela'yı düğün günü terk ettiği sahne, bugün ünlü şarkıcı Kutsi'ye bir hayranı tarafından soruldu.

Konseri sırasında bağıran bir hayranı, 'Ela'yı neden terk ettin?' sorusunu soruna herkes şoke oldu. Kutsi, hayranına 'Beni niye suçluyorsun, Levent’e sor. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum.' yanıtını vererek yıllardır gündem olan konuya bir açıklık getirdi.

Detaylar için 👇

Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İlker Yavuz, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı hanımağa Celadet'in çalışanı Zeki olarak karşımıza çıkacak.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin final yaptığı, Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümünün ekrana geldiği 10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, final bölümüyle reyting düşüşü yaşamasına rağmen sezonu zirvede kapattı. 10 Haziran Çarşamba en çok izlenen dizi Eşref Rüya olurken yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun ilk bölümü Kuruluş Orhan'ın final bölümünü geçti. 

Kuruluş Orhan ise ekranlara reyting düşüşü yaşayarak veda etti.

Detaylar için 👇

RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.

RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.

Öte yandan NOW TV'nin Halef: Köklerin Çağrısı dizisine şiddet içerikleri nedeniyle, Kanal D'nin Daha 17 dizisine ise çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebilecek unsurlar içerdiği gerekçesiyle yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Detaylar için 👇

İddialı dizi Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı.

İddialı dizi Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Eşref Rüya'nın final bölümü özellikle son sahnesiyle bomba etkisi yarattı. Eşref Tek'in öldüğü final bölümünün son sahnesinde Eşref'in görünmesi 'Eşref Tek ölmedi mi?' sorusunu akıllara getirirken seyirciden finale dair yorum yağdı.

Detaylar için 👇

Ceyda Ateş'in yıllar sonra anlattığı detaylar yeniden gündem oldu.

Ceyda Ateş'in yıllar sonra anlattığı detaylar yeniden gündem oldu.

Dizinin çekimleri sırasında ekip arkadaşlarıyla birlikteyken yaşanan talihsiz bir kaza, oyuncunun hayatını değiştirdi. Bir rol arkadaşının dirseğinin burnuna sert şekilde çarpması sonucu Ceyda Ateş'in burnu kırıldı.

Oyuncu daha sonra yaptığı açıklamalarda o an burnundan gelen kırılma sesini duyduğunu ve yaşadığı acıyı hiç unutamadığını anlattı. Yaşadığı ciddi hasar nedeniyle tam üç kez ameliyat olmak zorunda kalan Ateş, yıllar sonra katıldığı bir programda bu sürecin yüz ifadesini bile değiştirdiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın