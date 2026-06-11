Ceyda Ateş’in Set Kazasından RTÜK’ün Yaptırım Kararına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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11 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine yoğundu. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler peş peşe gelmeye devam etti. Bazı dizilerin oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler açıklanırken, devam eden yapımlarla ilgili dikkat çeken haberler de gün boyunca konuşuldu. Setlerden gelen gelişmeler ve oyuncuların paylaşımları izleyicilerin yakın takibindeydi. Yeni sezonda ekrana gelecek projelere dair ayrıntılar netleşmeye devam ederken, televizyon dünyasında yaşanan hareketlilik sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 11 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.
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Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.
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Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu, ilk bölümüyle Kuruluş Orhan'ın finalini geçti.
Eşref Rüya finalin ardından bir dublör tarafından paylaşılan görüntüler gündeme geldi.
Doktorlar dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.
Oyuncu İlker Yavuz, ATV'nin Adana dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kadrosuna dahil oldu.
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10 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
RTÜK, son Üst Kurul toplantısında çeşitli televizyon programları ve diziler hakkında yaptırım kararı aldı.
İddialı dizi Eşref Rüya, 47. bölümüyle final yaptı.
Ceyda Ateş'in yıllar sonra anlattığı detaylar yeniden gündem oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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