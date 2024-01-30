Türk Erkek Arkadaşının Ailesi ile Tanıştığında Annesine Parmak Arası Hareketi Çeken İsveçli Kadın

İsveç asıllı olan ve 2 yıldır da Türkiye'de yaşayan Nicole Gheibi, Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda bir Türk sevgilisi olduğunu ve sevgilisinin ailesi ile tanışma anında yaşadığı olayı anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsveç'te çocuklara yapılan bir şakayı, sevgilisinin ailesi ile tanışma sırasında kalabalık bir ortamda annesine yaptığını anlatan Nicole Gheibi o videosuyla gündem oldu.
Nicole Gheibi o videosunda, sevgilisinin annesinin burnuna dokunarak parmak arası hareketi çektiğini söyledi.
İşte Nicole Gheibi'nin o anısı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda