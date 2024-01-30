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Türk Erkek Arkadaşının Ailesi ile Tanıştığında Annesine Parmak Arası Hareketi Çeken İsveçli Kadın

Türk Erkek Arkadaşının Ailesi ile Tanıştığında Annesine Parmak Arası Hareketi Çeken İsveçli Kadın

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 09:16

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İsveç asıllı olan ve 2 yıldır da Türkiye'de yaşayan Nicole Gheibi, Türkiye'ye ilk geldiği zamanlarda bir Türk sevgilisi olduğunu ve sevgilisinin ailesi ile tanışma anında yaşadığı olayı anlattı.

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İsveç'te çocuklara yapılan bir şakayı, sevgilisinin ailesi ile tanışma sırasında kalabalık bir ortamda annesine yaptığını anlatan Nicole Gheibi o videosuyla gündem oldu.

İsveç'te çocuklara yapılan bir şakayı, sevgilisinin ailesi ile tanışma sırasında kalabalık bir ortamda annesine yaptığını anlatan Nicole Gheibi o videosuyla gündem oldu.

İsveçli kadın daha önce de 'Neden Türkiye?' sorusunu yanıtlamıştı: 👇

Nicole Gheibi o videosunda, sevgilisinin annesinin burnuna dokunarak parmak arası hareketi çektiğini söyledi.

Nicole Gheibi o videosunda, sevgilisinin annesinin burnuna dokunarak parmak arası hareketi çektiğini söyledi.

O hareketin ardından ortamdaki bazı kişiler bozulurken bazı kişiler ise gülmüşler.

İşte Nicole Gheibi'nin o anısı: 👇

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