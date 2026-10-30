Sivas'ta Diş Hekimliği Yapan Mehmet Sarıkuş, Eypio'ya Benzetildi

Sivas'ta diş hekimliği yapan 28 yaşındaki Mehmet Sarıkuş, rap sanatçısı Eypio'ya benzerliğiyle konuşulmaya başladı. Bu benzerlik yalnızca arkadaş sohbetlerinde kalmıyor, doğrudan kliniğin kapısına kadar geliyor. Eypio'ya benzediğini düşünen kişiler diş tedavisi için özellikle Sarıkuş'un muayenehanesine gidiyor. Hastalar arasında genç hekimle fotoğraf çektirmek isteyenler de çıkıyor. Eypio'nun adı son günlerde Yeraltı için yaptığı şarkılar ve anlattığı anılarla zaten sık anılıyordu. Sarıkuş'un bu ilgiyi kendi ağzından anlattığı görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Bir diş hekiminin muayenehanesine, hastaların bir rap sanatçısına benzettiği için uğraması da bu hikâyeyi alışılmışın dışına taşıyor.