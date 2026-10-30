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Sivas'ta Diş Hekimliği Yapan Mehmet Sarıkuş, Eypio'ya Benzetildi

Sivas'ta Diş Hekimliği Yapan Mehmet Sarıkuş, Eypio'ya Benzetildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 17:00

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Sivas'ta diş hekimliği yapan 28 yaşındaki Mehmet Sarıkuş, rap sanatçısı Eypio'ya benzerliğiyle konuşulmaya başladı. Bu benzerlik yalnızca arkadaş sohbetlerinde kalmıyor, doğrudan kliniğin kapısına kadar geliyor. Eypio'ya benzediğini düşünen kişiler diş tedavisi için özellikle Sarıkuş'un muayenehanesine gidiyor. Hastalar arasında genç hekimle fotoğraf çektirmek isteyenler de çıkıyor. Eypio'nun adı son günlerde Yeraltı için yaptığı şarkılar ve anlattığı anılarla zaten sık anılıyordu. Sarıkuş'un bu ilgiyi kendi ağzından anlattığı görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Bir diş hekiminin muayenehanesine, hastaların bir rap sanatçısına benzettiği için uğraması da bu hikâyeyi alışılmışın dışına taşıyor.

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Sivas'ta Eypio'ya benzediği düşünülen diş hekimine hastalar fotoğraf çektirmek için de geliyor

Sivas'ta Eypio'ya benzediği düşünülen diş hekimine hastalar fotoğraf çektirmek için de geliyor

Sarıkuş'a göre bu benzetmeyi ilk yapanlar kendi çevresindekiler oldu. Genç hekim durumu şu sözlerle özetliyor: 'Hastalar, arkadaş çevrem baya benzetiyor. Fotoğraf çekilenler oluyor.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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