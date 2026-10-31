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Milyarder Warren Buffett 48 Yıldır Su İçmiyor: İçtiği Tek İçecek Markasına İse 28 Milyar Dolar Yatırmış

Milyarder Warren Buffett 48 Yıldır Su İçmiyor: İçtiği Tek İçecek Markasına İse 28 Milyar Dolar Yatırmış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 13:20
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Dünya finans tarihine damga vuran isimlerin başında gelen milyarder yatırımcı Warren Buffett hakkında ortaya çıkan bir detay ağızları açık bıraktı. Milyarder iş insanı Bill Ackman, katıldığı bir podcast yayınında Buffett ile yıllar önce yaşadığı şaşırtıcı bir anıyı ilk kez paylaştı. Meğer Warren Buffett, 48 yıldır su içmiyormuş. Ağzına sürdüğü tek içecek ise 'vişneli kola'. Üstelik ünlü milyarder, içtiği bu içecek markasına 28 milyar dolar yatırım yapmış.

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Milyarder Warren Buffett, 48 yıldır su içmiyor. İçtiği tek içecek ise kola.

Milyarder Warren Buffett, 48 yıldır su içmiyor. İçtiği tek içecek ise kola.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, yıllar önce Warren Buffett’ı evinde akşam yemeğinde ağırladığını belirtti. Ev sahibi olarak ünlü ismin en sevdiği içecek olan vişneli kolayı (Cherry Coke) özel olarak hazırladığını ifade eden Ackman, yemek sırasında misafirine kibarlık olsun diye maden suyu ya da normal su ikram etmek istediğini söyledi.

Ancak aldığı yanıt karşısında adeta şoke olduğunu belirten Ackman, Buffett’ın kendisine oldukça sakin bir şekilde, 'Bill, ben 48 yıldır hiç su içmedim' dediğini aktardı.

(Görsel yapay zeka ile üretilmiştir.)

90 yaşında, günde 5 kutu kola içiyor.

90 yaşında, günde 5 kutu kola içiyor.

Warren Buffett’ın asitli ve şekerli içeceklere olan tutkusu aslında uzun süredir bilinen bir gerçek. Günde ortalama beş kutu kola tükettiği bilinen 90’lı yaşlarındaki milyarder, geçmişte verdiği röportajlarda günlük kalori ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini bu içecekten karşıladığını esprili bir dille ifade etmişti. Kendi beslenme alışkanlığını gülümseyerek özetleyen Buffett, daha önce yaptığı bir açıklamada şu çarpıcı ifadeyi kullanmıştı:'Vücudumun dörtte biri Coca-Cola'dan oluşuyor.'

Ünlü ismin kola tercihi de zaman içinde markalar arası bir sadakat evrimi geçirdi. Berkshire Hathaway’in 1986 yılındaki geleneksel hissedarlar toplantısında konuşan Buffett, uzun yıllar tükettiği Pepsi alışkanlığının ardından Cherry Coke ile tanıştığını ve o günden sonra bu içeceği şirketin resmi toplantı demirbaşı ilan ettiğini duyurmuştu.

İçtiği tek içecek markasına 28 milyar dolar yatırım yapmış.

İçtiği tek içecek markasına 28 milyar dolar yatırım yapmış.

Warren Buffett’ın kola sevgisi, yalnızca kişisel bir beslenme alışkanlığından ibaret kalmadı; aynı zamanda borsa ve yatırım tarihinin en kârlı hamlelerinden birine dönüştü. Berkshire Hathaway şirketi, 1990’lı yılların ortalarında tamamladığı devasa hisse alımıyla dev içecek üreticisinin yüzde 9 hissesinin sahibi oldu.

O dönem yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir sermayeyle gerçekleştirilen bu yatırım, yıllar içinde katlanarak büyüdü. Bugün itibarıyla söz konusu yatırım 28 milyar dolara çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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