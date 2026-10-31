Milyarder Warren Buffett 48 Yıldır Su İçmiyor: İçtiği Tek İçecek Markasına İse 28 Milyar Dolar Yatırmış

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, yıllar önce Warren Buffett’ı evinde akşam yemeğinde ağırladığını belirtti. Ev sahibi olarak ünlü ismin en sevdiği içecek olan vişneli kolayı (Cherry Coke) özel olarak hazırladığını ifade eden Ackman, yemek sırasında misafirine kibarlık olsun diye maden suyu ya da normal su ikram etmek istediğini söyledi.

Ancak aldığı yanıt karşısında adeta şoke olduğunu belirten Ackman, Buffett’ın kendisine oldukça sakin bir şekilde, 'Bill, ben 48 yıldır hiç su içmedim' dediğini aktardı.

(Görsel yapay zeka ile üretilmiştir.)