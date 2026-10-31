Milyarder Warren Buffett 48 Yıldır Su İçmiyor: İçtiği Tek İçecek Markasına İse 28 Milyar Dolar Yatırmış
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Dünya finans tarihine damga vuran isimlerin başında gelen milyarder yatırımcı Warren Buffett hakkında ortaya çıkan bir detay ağızları açık bıraktı. Milyarder iş insanı Bill Ackman, katıldığı bir podcast yayınında Buffett ile yıllar önce yaşadığı şaşırtıcı bir anıyı ilk kez paylaştı. Meğer Warren Buffett, 48 yıldır su içmiyormuş. Ağzına sürdüğü tek içecek ise 'vişneli kola'. Üstelik ünlü milyarder, içtiği bu içecek markasına 28 milyar dolar yatırım yapmış.
Milyarder Warren Buffett, 48 yıldır su içmiyor. İçtiği tek içecek ise kola.
90 yaşında, günde 5 kutu kola içiyor.
İçtiği tek içecek markasına 28 milyar dolar yatırım yapmış.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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