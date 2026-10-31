Şerbo'nun Tekrarı Bile Yetti: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümle Yayınlanan 3 Diziyi Geçti
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Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölümle ekrana gelmedi, ancak tekrar bölümünün reytingi şaşırttı. Show TV'nin 30 Ekim Cuma akşamı yayınladığı tekrar, hafta içinde yeni bölümle ekrana gelen üç dizinin önüne geçti.
Peki Şerbo'nun tekrarı hangi dizileri geride bıraktı?
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Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.
Yeni bölümleriyle ekrana gelen Evlilik Güzeldir ve Sevdam Karadeniz, üç listede de Şerbo'nun tekrarının gerisinde kaldı.
Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü AB'de tekrarın 0,28 puan gerisinde kaldı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin tekrarı ve geride bıraktığı diziler:
Kızılcık Şerbeti (tekrar, 30 Ekim)
TOTAL: 3,28 (8)
AB: 3,01 (5)
ABC1: 3,24 (6)
Evlilik Güzeldir (26 Ekim)
TOTAL: 2,05 (13)
AB: 2,33 (7)
ABC1: 2,38 (10)
Sevdam Karadeniz (26 Ekim)
TOTAL: 1,25 (23)
AB: 0,79 (30)
ABC1: 1,01 (27)
Altı Üstü İstanbul (26 Ekim)
TOTAL: 6,04 (2)
AB: 2,73 (6)
ABC1: 4,67 (2)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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