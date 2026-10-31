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Şerbo'nun Tekrarı Bile Yetti: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümle Yayınlanan 3 Diziyi Geçti

Şerbo'nun Tekrarı Bile Yetti: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümle Yayınlanan 3 Diziyi Geçti

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
31.10.2026 - 13:46
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Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölümle ekrana gelmedi, ancak tekrar bölümünün reytingi şaşırttı. Show TV'nin 30 Ekim Cuma akşamı yayınladığı tekrar, hafta içinde yeni bölümle ekrana gelen üç dizinin önüne geçti.

Peki Şerbo'nun tekrarı hangi dizileri geride bıraktı?

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Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü ABC1'de 3,24 alarak 6. sıraya yerleşti.

'Nursema' Ceren Karakoç'un geri döneceği 145. bölüm son anda ertelendi. Yapımcı Gold Film ertelemenin nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı ve Show TV cuma akşamı tekrar bölümü ekrana getirdi.

Tekrar bölüm Total'de 3,28 ile 8., AB'de 3,01 ile 5., ABC1'de ise 3,24 ile 6. sırada yer aldı. Aynı akşam yeni bölümüyle yarışan tek dizi olan Taşacak Bu Deniz ise Total'de 11,52 alarak sezon rekorunu kırdı.

Ancak asıl dikkat çekici tablo, tekrarın rakamları haftanın geri kalanıyla kıyaslandığında ortaya çıktı.

Yeni bölümleriyle ekrana gelen Evlilik Güzeldir ve Sevdam Karadeniz, üç listede de Şerbo'nun tekrarının gerisinde kaldı.

Yeni bölümleriyle ekrana gelen Evlilik Güzeldir ve Sevdam Karadeniz, üç listede de Şerbo'nun tekrarının gerisinde kaldı.

26 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir, Total'de 2,05, AB'de 2,33, ABC1'de ise 2,38 reyting aldı. Kızılcık Şerbeti'nin tekrarı üç kategoride de TRT 1 dizisinin önündeydi; fark ABC1'de 0,86 puana ulaştı.

Aynı akşam yayınlanan NOW dizisi Sevdam Karadeniz'in tablosu daha da çarpıcı. Final kararı alınan dizi Total'de 1,25, AB'de 0,79, ABC1'de 1,01 reytingde kaldı. Şerbo'nun tekrarı ABC1'de Sevdam Karadeniz'in üç katından fazla izlendi.

Öte yandan iki dizinin de yayınlandığı pazartesi akşamı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmıştı. Derbi, o geceki tüm dizilerin reytingini etkilemişti.

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü AB'de tekrarın 0,28 puan gerisinde kaldı.

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü AB'de tekrarın 0,28 puan gerisinde kaldı.

ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u 26 Ekim'de Total'de 6,04, ABC1'de 4,67 ile Kızılcık Şerbeti'nin tekrarından açık ara öndeydi. Ancak AB'de tablo değişti: Altı Üstü İstanbul'un 2,73'lük AB reytingi, tekrarın 3,01'inin gerisinde kaldı.

Uzak Şehir, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve, Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Güneşin Doğduğu Yer ise üç kategoride de tekrarın önünde yer aldı. Hafta sonu reytingleri henüz açıklanmadı; ancak cumartesi akşamı ekranda yeni bölümüyle yalnızca TRT 1 dizisi kaldı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin tekrarı ve geride bıraktığı diziler:

Kızılcık Şerbeti (tekrar, 30 Ekim)

TOTAL: 3,28 (8)

AB: 3,01 (5)

ABC1: 3,24 (6)

Evlilik Güzeldir (26 Ekim)

TOTAL: 2,05 (13)

AB: 2,33 (7)

ABC1: 2,38 (10)

Sevdam Karadeniz (26 Ekim)

TOTAL: 1,25 (23)

AB: 0,79 (30)

ABC1: 1,01 (27)

Altı Üstü İstanbul (26 Ekim)

TOTAL: 6,04 (2)

AB: 2,73 (6)

ABC1: 4,67 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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