Şerbo'nun Tekrarı Bile Yetti: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümle Yayınlanan 3 Diziyi Geçti

ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u 26 Ekim'de Total'de 6,04, ABC1'de 4,67 ile Kızılcık Şerbeti'nin tekrarından açık ara öndeydi. Ancak AB'de tablo değişti: Altı Üstü İstanbul'un 2,73'lük AB reytingi, tekrarın 3,01'inin gerisinde kaldı.

Uzak Şehir, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve, Yeraltı, Sevdan Bir Ateş ve Güneşin Doğduğu Yer ise üç kategoride de tekrarın önünde yer aldı. Hafta sonu reytingleri henüz açıklanmadı; ancak cumartesi akşamı ekranda yeni bölümüyle yalnızca TRT 1 dizisi kaldı.