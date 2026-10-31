article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Galada Rekor Peşinde Olmadığını Söyleyen Gupse Özay'ın Gupi'si İlk Haftada 296 Bini Aştı

Galada Rekor Peşinde Olmadığını Söyleyen Gupse Özay'ın Gupi'si İlk Haftada 296 Bini Aştı

Sinema
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 13:24 Son Güncelleme: 31.10.2026 - 13:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği Gupi ve Gülmeyen Kral, vizyondaki ilk haftasını tamamladı. Box Office Türkiye'nin 23-29 Ekim verileri, filmin rakiplerine nasıl bir fark attığını ortaya koydu. Peki geçen haftanın lideri Hasip ile Nasip kaçıncı sıraya geriledi?

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gupi ve Gülmeyen Kral, ilk haftasında 296 bin 132 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Gupi ve Gülmeyen Kral, ilk haftasında 296 bin 132 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

23 Ekim'de vizyona giren film, hafta sonunu 136 bin 539 seyirciyle kapatıp 2026'nın en iyi yerli açılışını yapmıştı. Hafta içinde de temposunu düşürmeyen yapım, Box Office Türkiye'nin açıkladığı 23-29 Ekim verilerine göre ilk haftasını 296 bin 132 seyirciyle tamamladı. Yani film, hafta sonunun ardından gelen dört günde 160 bine yakın bilet daha sattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin de denk geldiği haftada sinema salonları hareketlendi. Haftalık toplam seyirci sayısı 599 bin 589'a çıkarak bir önceki haftaya göre yüzde 97,3 arttı.

Tablodaki asıl dikkat çekici ayrıntı ise şu: Haftanın tüm biletlerinin yaklaşık yüzde 49'u tek bir filme, Gupi ve Gülmeyen Kral'a kesildi.

Geçen haftanın lideri Hasip ile Nasip seyircisini korudu ama 3. sıraya geriledi.

Geçen haftanın lideri Hasip ile Nasip seyircisini korudu ama 3. sıraya geriledi.

Geçen hafta zirvede yer alan Hasip ile Nasip, 48 bin 625 seyirciyle 3. sıraya geriledi. Ancak film seyircisini kaybetmedi: İlk haftasında 50 bin 90 kişinin izlediği yapım, ikinci haftasında yalnızca yüzde 3 civarında düşüş yaşadı ve toplamda 98 bin 715 seyirciye ulaştı.

Haftanın yeni filmleri de listeye girdi ancak hiçbiri liderle yarışamadı. DC evreninin yeni filmi Clayface, 63 bin 918 seyirciyle ikinci sıraya yerleşti; yani Gupi'nin dörtte birine bile ulaşamadı. Yeni gelenlerden Primetime ise 28 bin 674 seyirciyle 4. sıradan giriş yaptı.

Üçüncü haftasındaki Diğer Anne ise 27 bin 171 seyirciyle 5. sırada yer aldı ve toplam seyircisini 117 bin 543'e taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın