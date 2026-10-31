Galada Rekor Peşinde Olmadığını Söyleyen Gupse Özay'ın Gupi'si İlk Haftada 296 Bini Aştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp baş karakterini seslendirdiği Gupi ve Gülmeyen Kral, vizyondaki ilk haftasını tamamladı. Box Office Türkiye'nin 23-29 Ekim verileri, filmin rakiplerine nasıl bir fark attığını ortaya koydu. Peki geçen haftanın lideri Hasip ile Nasip kaçıncı sıraya geriledi?
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gupi ve Gülmeyen Kral, ilk haftasında 296 bin 132 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.
Geçen haftanın lideri Hasip ile Nasip seyircisini korudu ama 3. sıraya geriledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın