Galada Rekor Peşinde Olmadığını Söyleyen Gupse Özay'ın Gupi'si İlk Haftada 296 Bini Aştı

23 Ekim'de vizyona giren film, hafta sonunu 136 bin 539 seyirciyle kapatıp 2026'nın en iyi yerli açılışını yapmıştı. Hafta içinde de temposunu düşürmeyen yapım, Box Office Türkiye'nin açıkladığı 23-29 Ekim verilerine göre ilk haftasını 296 bin 132 seyirciyle tamamladı. Yani film, hafta sonunun ardından gelen dört günde 160 bine yakın bilet daha sattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin de denk geldiği haftada sinema salonları hareketlendi. Haftalık toplam seyirci sayısı 599 bin 589'a çıkarak bir önceki haftaya göre yüzde 97,3 arttı.

Tablodaki asıl dikkat çekici ayrıntı ise şu: Haftanın tüm biletlerinin yaklaşık yüzde 49'u tek bir filme, Gupi ve Gülmeyen Kral'a kesildi.