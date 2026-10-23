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Şaşırtan İtiraf: Gupse Özay Affetmediği Kişileri "Uzaktan Enerjisiyle" Mahvediyormuş

Şaşırtan İtiraf: Gupse Özay Affetmediği Kişileri "Uzaktan Enerjisiyle" Mahvediyormuş

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 20:48
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Gupse Özay, Melis İşiten’in programında kinci bir yapısı olduğunu açıkça itiraf etti. Yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hatırladığını ve intikamcı olduğunu söyleyen oyuncu, bu yanını durdurmaya çalıştığını da ekledi. Affetmeye meyilli olduğunu belirten Özay, kendisine çok kötü bir şey yapan insanları ise “uzaktan enerjisiyle mahvettiğini” söyledi.

KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son günlerde katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gupse Özay, bu kez Melis İşiten'in konuğu oldu.

Son günlerde katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gupse Özay, bu kez Melis İşiten'in konuğu oldu.

Hayatımıza Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak giren Gupse Özay, yıllar içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, kalemiyle de adından söz ettirdi. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi filmlerde hem senaryoyu yazdı hem de başrolü üstlendi. Netflix'te yayınlanan animasyon dizisi Gupi'nin ardından Gupi ve Gülmeyen Kral filmiyle de izleyiciyle buluştu.

Ünlü oyuncu son olarak Ayşe Arman'a konuk olduğu programda Deliha için aldığı kilolardan ikinci çocuk kararına, Barış Arduç'la yapılan kıyaslamalardan çocukluk yıllarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yapmıştı. Melis İşiten'in programında ise bu kez kişiliğine dair, pek de alışık olmadığımız bir yönünü anlattı.

Kinci olduğunu saklamayan Gupse Özay, yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hatırladığını söyledi.

Kinci olduğunu saklamayan Gupse Özay, yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hatırladığını söyledi.

Sohbet sırasında kin meselesi açılınca Özay hiç lafı dolandırmadı. Hem kinci olduğunu hem de yaşananları unutmadığını şu sözlerle anlattı:

'Hem kinciyimdir hem en ince ayrıntısına kadar hatırlarım. İntikamcıyımdır da.'

Üstelik oyuncu, bu yanının farkında olduğunu ve onu kontrol etmeye çalıştığını da ekledi. 'Durdurmaya çalışıyorum bunu ama evet kinim vardır' diyen Özay, aslında affetmeye oldukça meyilli biri olduğunu da belirtti. Ancak her şeyin affedilebilir olmadığını düşündüğü anlaşılıyor. Pek çok ünlü isim bu tür soruları geçiştirmeyi tercih ederken, Özay'ın kin konusundaki açık sözlülüğü dikkatlerden kaçmadı.

Asıl dikkat çeken ise affedemediği insanlar hakkında söyledikleri oldu: "Uzaktan enerjimle mahvederim."

Asıl dikkat çeken ise affedemediği insanlar hakkında söyledikleri oldu: "Uzaktan enerjimle mahvederim."

Gupse Özay'a göre affetme isteği uyandırmayan, kendisine çok kötü bir şey yapan insanlar için durum tamamen değişiyor. Oyuncu bu kişiler hakkında şunları söyledi:

'Affedesim gelmeyen çok kötü bir şey yapan insanı çok kötü yani uzaktan enerjimle mahvederim.'

Sözlerinin devamı ise itirafın en çarpıcı kısmı oldu. Çevresinde kendisine 'cadı' dendiğini anlatan Özay, sözlerinin arkasında durduğunu da yeminle vurguladı:

'Cadıyım ben, bana cadı derler ya. Gerçekten yemin ederim.'

Komedideki başarısıyla tanıdığımız Gupse Özay'ın bu itirafı, son dönemde yaptığı en dikkat çekici açıklamalardan biri olarak kayıtlara geçti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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