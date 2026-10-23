Şaşırtan İtiraf: Gupse Özay Affetmediği Kişileri "Uzaktan Enerjisiyle" Mahvediyormuş
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Gupse Özay, Melis İşiten’in programında kinci bir yapısı olduğunu açıkça itiraf etti. Yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hatırladığını ve intikamcı olduğunu söyleyen oyuncu, bu yanını durdurmaya çalıştığını da ekledi. Affetmeye meyilli olduğunu belirten Özay, kendisine çok kötü bir şey yapan insanları ise “uzaktan enerjisiyle mahvettiğini” söyledi.
KAYNAK: Melis İşiten'le Zaten Şov
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Son günlerde katıldığı programlardaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gupse Özay, bu kez Melis İşiten'in konuğu oldu.
Kinci olduğunu saklamayan Gupse Özay, yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar hatırladığını söyledi.
Asıl dikkat çeken ise affedemediği insanlar hakkında söyledikleri oldu: "Uzaktan enerjimle mahvederim."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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