Şaşırtan İtiraf: Gupse Özay Affetmediği Kişileri "Uzaktan Enerjisiyle" Mahvediyormuş

Hayatımıza Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak giren Gupse Özay, yıllar içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, kalemiyle de adından söz ettirdi. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi filmlerde hem senaryoyu yazdı hem de başrolü üstlendi. Netflix'te yayınlanan animasyon dizisi Gupi'nin ardından Gupi ve Gülmeyen Kral filmiyle de izleyiciyle buluştu.

Ünlü oyuncu son olarak Ayşe Arman'a konuk olduğu programda Deliha için aldığı kilolardan ikinci çocuk kararına, Barış Arduç'la yapılan kıyaslamalardan çocukluk yıllarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yapmıştı. Melis İşiten'in programında ise bu kez kişiliğine dair, pek de alışık olmadığımız bir yönünü anlattı.