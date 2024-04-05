Turabi'nin Acun'a Hesap Sormasından Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Spoilerına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Acun'a Hesap Sormasından Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Spoilerına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Nisan Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde gittikçe karmaşıklaşan olayları izliyoruz. Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide olacaklarla ilgili spoiler verdi! Annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olduğunu düşünürsek yakında yaşanacakları resmen açıkladığını söyleyebiliriz.
Survivor All Star'ın en iddialı isimlerinden biri olan Poyraz, çıktığı düelloda önce Sercan sonra da Hakan'a yenilip Survivor All Star'a veda etti. Bu veda ise birçok seyiriciyi üzdü. Bir kullanıcı da babaannesinin ağladığı anları paylaştı.
MedYapım İmzalı sevilen dizi Hudutsuz Sevda, Now ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Fenomen diziler arasında yerini alan Hudutsuz Sevda'da seyirciye sürpriz olan bir veda yaşandı. Dizide 'Asiye' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, 27. bölümde ekran veda etti. Dermancıoğlu'nun bu vedadan sonra söyleyecek sözleri vardı. Duygusal bir mesajla sosyal medya üzerinden ekibine mesaj iletmeyi de ihmal etmedi.
Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Poyraz'ın elenmesi hakkında bir yorum yapan Turabi, Acun Ilıcalı hakkındaki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Gelin Evi, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Gelinlerin sunumlarını ve çeyizlerini yarıştırdıkları programda yarışan bir gelin, kamera arkasında yaşananları paylaştı.
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Yayın dönemi sona ererken kanallar final haberlerini duyurmaya başladı. Bunlardan biri de TRT'den geldi. TRT 1'in sevilen dizisi ani final kararıyla herkesi şaşırttı.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar, sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi. Bahar'ın yakışıklı oğlu Aziz Uras ise herkesin dilinde. Peki Bahar dizisinin 'en'leri nasıl?
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesine yaptığı paylaşım ile tam destek verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek yarışmasına Burak Deniz ve Hande Erçel'in konuk olacağı söylentileri ortalarda dolaşırken, sunucu Cem Davran'da bu konuda garanti vermişti. Sonunda beklenen an geldi ve Hande Erçel, Çarkıfelek stüdyosunda görüldü.
Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı ve şampiyonluk için en büyük adaylardan Poyraz elendi. Düelloda kötü performans sergileyen Poyraz'ın elenmesi herkesi şaşırtırken, eski yarışmacılardan Mustafa Kemal bu duruma sessiz kalamadı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son gaz kaosa devam ederken diziye yeni bir oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinin en önemli olayı Çimen karakterinin tesettüre girmesi oldu. Show TV'yle röportaj yapan Selin Türkmen, o sahne hakkında ilk kez konuştu.
Her bölümü olay olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yine enfes bir sahne damgasını vurdu. Otizm Farkındalık Günü için muhteşem bir sahneye imza atan dizi ayakta alkışlandı.
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