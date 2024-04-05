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Ev Harabeye Dönmüş: Bir Yarışmacı "Gelin Evi" Programının Kamera Arkasını Paylaştı

Ev Harabeye Dönmüş: Bir Yarışmacı "Gelin Evi" Programının Kamera Arkasını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 16:53

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Gelin Evi, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Gelinlerin sunumlarını ve çeyizlerini yarıştırdıkları programda yarışan bir gelin, kamera arkasında yaşananları paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5BHl5...
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Küçük evlerde mobilya montajlarının söküldüğünü, koltukların kaldırdığını söyleyen kadın tüm detayları gösterdi.

Küçük evlerde mobilya montajlarının söküldüğünü, koltukların kaldırdığını söyleyen kadın tüm detayları gösterdi.

Yaşanan dağınıklık ilk başta korkutucu gelse de kadın, ekibin evi kesinlikle buldukları gibi bıraktıklarını belirtti.

Yaşanan dağınıklık ilk başta korkutucu gelse de kadın, ekibin evi kesinlikle buldukları gibi bıraktıklarını belirtti.

İşte o video;

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