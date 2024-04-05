Ev Harabeye Dönmüş: Bir Yarışmacı "Gelin Evi" Programının Kamera Arkasını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5BHl5...
Gelin Evi, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Gelinlerin sunumlarını ve çeyizlerini yarıştırdıkları programda yarışan bir gelin, kamera arkasında yaşananları paylaştı.
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Küçük evlerde mobilya montajlarının söküldüğünü, koltukların kaldırdığını söyleyen kadın tüm detayları gösterdi.
Yaşanan dağınıklık ilk başta korkutucu gelse de kadın, ekibin evi kesinlikle buldukları gibi bıraktıklarını belirtti.
İşte o video;
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