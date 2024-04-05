Bahar Setinin En Komiği Kim? Aziz Uras Seçiyor!
Bahar Setinin En Komiği Kim? Aziz Uras Seçiyor!
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar, sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi. Bahar'ın yakışıklı oğlu Aziz Uras ise herkesin dilinde. Peki Bahar dizisinin 'en'leri nasıl?
Konuğumuz olan Demirhan Demircioğlu yanıtladı!
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Ekranların en yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasında başı çekmeyi başardı.
Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu ise izleyenlerin yeni favorisi oldu!
Peki Bahar dizisinin 'en'leri kim? Setin en komiği, en çok uyuyanı, en enerjiği...
İşte tüm merak edilen sorular ve cevapları!
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