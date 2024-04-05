Bahar Setinin En Komiği Kim? Aziz Uras Seçiyor!

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar, sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi. Bahar'ın yakışıklı oğlu Aziz Uras ise herkesin dilinde. Peki Bahar dizisinin 'en'leri nasıl?

Konuğumuz olan Demirhan Demircioğlu yanıtladı!