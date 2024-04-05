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Bahar Setinin En Komiği Kim? Aziz Uras Seçiyor!

Bahar Setinin En Komiği Kim? Aziz Uras Seçiyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.04.2024 - 17:51

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar, sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi. Bahar'ın yakışıklı oğlu Aziz Uras ise herkesin dilinde. Peki Bahar dizisinin 'en'leri nasıl?

Konuğumuz olan Demirhan Demircioğlu yanıtladı!

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Ekranların en yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasında başı çekmeyi başardı.

Ekranların en yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasında başı çekmeyi başardı.

Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Bahar, hem konusu hem eğlenceli karakterleriyle ekranların en sevilen dizisi haline geldi.

Sevilen oyuncuların yanısıra, kadrodaki genç oyuncular da izleyenlerin dikkatini çekti.

Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu ise izleyenlerin yeni favorisi oldu!

Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu ise izleyenlerin yeni favorisi oldu!

Oyunculuğunun yanısıra karizmasıyla dikkat çeken genç oyuncu Demirhan Demircioğlu, şu sıralar sosyal medyanın dilinden düşmüyor.

Peki Bahar dizisinin 'en'leri kim? Setin en komiği, en çok uyuyanı, en enerjiği...

Peki Bahar dizisinin 'en'leri kim? Setin en komiği, en çok uyuyanı, en enerjiği...

Tüm bu soruların cevaplarını birinci elden, Demirhan Demircioğlu'ndan aldık!

İşte tüm merak edilen sorular ve cevapları!

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